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सहेली बनी कातिल! बच्चे को स्कूटी पर किया अगवा, फिर नहर में फेंका, दिल दहला देगा मामला

सहारनपुर में मां की एक सहेली ने उसके 14 साल के बेटे को नहर में धक्का देकर हत्या कर दी. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पूरे मामले का खुलासा किया, जो बेहद हैरान करने वाला है.

By: Deepika Pandey | Published: May 4, 2026 3:03:51 PM IST

Saharanpur Crime News
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Saharanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 14 वर्षीय अंशुमन हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है. साथ ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, 1 मई को एक किशोर नुमाइश कैंप से लापता हो गया था. उसकी तलाश के लिए पुलिस एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही थी. इसके लिए पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें एक महिला को देखा गया, जो बच्चे को साथ ले जाती नजर आई. 

पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो खुलासा हुआ कि पुरानी रंजिश और पैसों के लेन-देन का विवाद इस अपहरण का कारण था. उसने बताया कि इन्हीं विवादों के कारण उसने किशोर अंशुमन को अंबाला-सरसावा रोड स्थित बड़ी नहर में धक्का दे दिया. 

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17 गोताखोरों ने 17 घंटे में ढूंढा शव

पुलिस को मिली इस जानकारी के बाद 17 गोताखोरों को बच्चे का शव ढूंढने के लिए लगाया गया. 17 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रविवार को बच्चे का शव नहर से बाहर निकाला गया. वहीं पूछताछ में ये भी पता चला है कि आरोपी और मृतक की मां पुरानी सहेलियां थीं. मृतक के भाई और उसके परिजनों ने बताया कि बीते 10 सालों से पूजा उनके परिवार के काफी करीब थी. हालांकि बीते डेढ़ साल से दोनों पक्षों में एक दुकान के पैसों को लेकर नाराजगी चल रही थी. 

की पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

घटना वाले दिन 14 वर्षीय अंशुमन रेंजर साइकिल चला रहा था. तभी पूजा ने उसे बहला-फुसलाकर एक्टिवा पर बैठा लिया और उसे लेकर चली गई. वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि उसने हसनपुर चुंगी और सरसावा टोल पार किया. हालांकि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने शुरुआत में कहानियां बनाईं और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. लेकिन जब पुलिस ने सर्विलांस और सख्ती से पूछताछ की, तो वो टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल किया. उसने बताया कि उसने अपमान का बदला लेने के लिए बच्चे को रात में नहर में फेंक दिया.

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