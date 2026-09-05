Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन और पुलिस के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल

Saharanpur Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश (UP News) के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई के बाद माहौल खराब हो गया है. प्रशासन ने आज सुबह शुरू हुए एक ऑपरेशन के दौरान मस्जिद को गिरा दिया. इसकी तैयारियां रात भर में पूरी कर ली गई थीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया 2 सितंबर को जिला जल के आदेश के बाद शुरू की गई थी.

जेसीबी और डंपर जैसी मशीनें कल देर रात कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गई थीं. इसके बाद सुबह मस्जिद के ढांचे को तोड़ने का काम शुरू हुआ. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को सहारनपुर जाने से रोक दिया गया.

पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई से पहले पुलिस काफी सजग नजर आ रही है. पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि कलेक्ट्रेट परिसर के सभी गेट सील कर दिए गए और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई. मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) समेत पुलिस का एक बड़ा दस्ता मौजूद है.

SP MP Iqra Hasan placed under house arrest before visit to Saharanpur as administration demolishes illegal mosque at DM office complex pic.twitter.com/ls4EmV9eJP — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) September 5, 2026







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इकरा हसन को राका गया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन शनिवार को सहारमपुर जाने वाली थीं. वह सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी एक मस्जिद के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई के बाद हालात का जायजा लेने के लिए वहां जाना चाहती थीं. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें इकरा हसन और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिल रही है.

उत्तर प्रदेश: सहारनपुर के कलक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद आज सुबह 5 बजे ढहा दी गई। ये मस्जिद अंग्रेजों ने कलक्ट्रेट के काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों के लिए बनवाई थी,उस वक्त उन्हें नमाज पढ़ने दूर जाना पड़ता था..! pic.twitter.com/skeiAEBTKl — Aas Mohd Saifi (@Aas_MSaifi) September 5, 2026







सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद गिराने का दिया आदेश

बताया जा रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को अवैध मानते हुए उसे गिराने का आदेश दिया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट का रुख किया था. जिसके बाद कोर्ट ने शुरुआत में सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी. हालांकि, शुक्रवार को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने मस्जिद के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी.



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