Home > उत्तर प्रदेश > Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन और पुलिस के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल

Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन और पुलिस के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल

Saharanpur Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश से सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई के बाद माहौल खराब हो गया है. पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है. इस बीच, सहारनपुर जा रही सपा सांसद इकरा हसन को पुलिस ने रोक दिया. जिसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.

By: Sohail Rahman | Published: September 5, 2026 11:34:29 AM IST

सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में बने मस्जिद पर चला बुलडोजर
सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में बने मस्जिद पर चला बुलडोजर


Saharanpur Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश (UP News) के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई के बाद माहौल खराब हो गया है. प्रशासन ने आज सुबह शुरू हुए एक ऑपरेशन के दौरान मस्जिद को गिरा दिया. इसकी तैयारियां रात भर में पूरी कर ली गई थीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया 2 सितंबर को जिला जल के आदेश के बाद शुरू की गई थी.

जेसीबी और डंपर जैसी मशीनें कल देर रात कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गई थीं. इसके बाद सुबह मस्जिद के ढांचे को तोड़ने का काम शुरू हुआ. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को सहारनपुर जाने से रोक दिया गया.

You Might Be Interested In

पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई से पहले पुलिस काफी सजग नजर आ रही है. पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि कलेक्ट्रेट परिसर के सभी गेट सील कर दिए गए और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई. मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) समेत पुलिस का एक बड़ा दस्ता मौजूद है.



यह भी पढ़ें – Jhansi: स्ट्रेचर पर पत्नी का शव, पास बैठी 8 साल की बेटी, घर ले जाने के लिए नहीं थे पैसे; झांसी की गरीबी और बेबसी…

इकरा हसन को राका गया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन शनिवार को सहारमपुर जाने वाली थीं. वह सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी एक मस्जिद के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई के बाद हालात का जायजा लेने के लिए वहां जाना चाहती थीं. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें इकरा हसन और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिल रही है.



सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद गिराने का दिया आदेश

बताया जा रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को अवैध मानते हुए उसे गिराने का आदेश दिया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट का रुख किया था. जिसके बाद कोर्ट ने शुरुआत में सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी. हालांकि, शुक्रवार को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने मस्जिद के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें – Sultanpur News: पत्नी के सोने के बाद बनाता था गर्लफ्रेंड से संबंध, फिर शादी के 6 महीने में हो गया कांड

Tags: Iqra hasanUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब सुकेश चंद्रशेखर ने बताया जैकलीन से जलती थीं नोरा

September 5, 2026

भारत के 8 चमत्कारी कृष्ण मंदिर: जहां आज भी महसूस...

September 4, 2026

वीकएंड को 6 फिल्में और सीरीज बनाएंगी खास

September 4, 2026

दिल चाहता है में थप्पड़ कांड वाले सीन पर फरहान...

September 4, 2026

EPFO में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?

September 4, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे विवादित कांड, जानिए किनके-किनके बीच...

September 4, 2026
Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन और पुलिस के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन और पुलिस के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल
Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन और पुलिस के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल
Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन और पुलिस के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल
Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, इकरा हसन और पुलिस के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल