Saharanpur: सहारनपुर मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 25 फीट गहरा रहस्यमयी कुआं, आखिर क्यों रखा था भारी स्लैब? ASI करेगी जांच

Saharanpur Mosque Mysterious Well: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहारनपुर (Saharanpur) में जिला न्यायालय के आदेश के बाद शनिवार सुबह 5 सितंबर 2026 को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद (Saharanpur Mosque) को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद रविवार 6 सितंबर को बाद मलबा साफ किया जा रहा था, तभी जमीन के नीचे छिपी एक ऐसी संरचना सामने आई जिसने मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी चौंका दिया. भारी स्लैब हटाने के बाद उसके नीचे करीब 20-25 फीट गहरा कुआं दिखाई दिया. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह कुआं कब और क्यों बनाया गया था?

कुएं के ऊपर का स्लैब था काफी भारी

कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद तोड़ने के बाद मलबा हटाते समय जमीन के नीचे एक भारी स्लैब मिला. स्लैब इतना मजबूत था कि पोकलैंड मशीन से भी उसे हटाना या तोड़ना मुश्किल हो गया. इसके बाद कटर की मदद से स्लैब को काटा गया. स्लैब हटते ही उसके नीचे कुएं की संरचना दिखाई दी.

SDM सदर सुबोध कुमार के मुताबिक, सामने आया कुआं करीब 20 से 25 फीट गहरा और लगभग डेढ़ मीटर चौड़ा बताया जा रहा है. हालांकि, इसकी वास्तविक गहराई और पूरी संरचना की जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल मौके पर मलबा हटाने का काम जारी है.

कुएं की उम्र बनी सबसे बड़ी पहेली

अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल कुएं की उम्र और उसके निर्माण का है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कुआं मस्जिद के निर्माण से पहले मौजूद था या बाद में बनाया गया. इसकी निर्माण शैली, इस्तेमाल की गई सामग्री और संरचना का अध्ययन किए जाने के बाद ही इसके इतिहास के बारे में ठोस जानकारी मिल सकेगी. प्रशासन की ओर से कुएं की जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को दिए जाने की बात सामने आई है. ASI की टीम मौके पर पहुंचकर कुएं की संरचना और संभावित पुरातात्विक महत्व की जांच कर सकती है.