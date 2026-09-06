Saharanpur Masjid Case: सहारनपुर मस्जिद के मलबे के नीचे कुआं मिलना किस बात की है निशानी? मौलाना कारी इसहाक गोरा का बड़ा दावा

Saharanpur Masjid Demolished: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट के कैंपस में बनी मस्जिद को गिराने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मस्जिद को गिराने के बाद मलबा हटाते समय एक कुआं मिला है. माना जा रहा है कि कुआं 25 फीट से ज्यादा गहरा है. हालांकि, इसकी असली गहराई और अन्य जानकारी जांच के बाद पता चलेगी. इसकी जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) करेगी.

फिलहाल प्रशासन ने कुएं को सुरक्षित रखने के लिए उसे कवर करा दिया है. अब कुएं की जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उसके इतिहास का पता लगाने की कोशिश की जाएगी. इसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि कुआं कितना पुराना है और मस्जिद के निर्माण से पहले वहां इसकी क्या स्थिति थी.

इस बीच जमीयत दावत-उल-मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इसे मस्जिद के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत बताया. उन्होंने कहा कि हमें आज सुबह जानकारी मिली कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में मस्जिद गिरा दी गई है और उसके नीचे एक कुआं मिला है. इस पर अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं और लोग अलग-अलग बातें कह रहे हैं.

कुएं के बगल में बनाई जाती थी मस्जिद- इसहाक गोरा

उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि पहले जब मस्जिद बनती थी, तो या तो कुएं के बगल में बनाई जाती थी या वहां कुआं खोदा जाता था. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होता था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने से पहले वुजू करते हैं. वुजू क्या है? इसका मतलब है मुंह धोना, नाक में पानी डालना, चेहरा धोना, हाथ धोना और पैर धोना. हर मस्जिद में पानी की जरूरत होती है. यह बहुत बड़ा सबूत है कि वहां मस्जिद थी. ऐसे और भी कई सबूत हैं.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड देखो. वकीलों के पैनल के पास सारे सबूत हैं. मस्जिद गिराए जाने से पहले भी सबूत थे और गिराए जाने के बाद भी सबूत हैं. सबूत क्या है? वह कुआं है. उन्होंने कहा कि मस्जिद के खिलाफ कानून और नियमों के मुताबिक कार्रवाई नहीं की गई. मस्जिद खाली करने का आदेश जल्दबाजी में जारी किया गया.

इसहाक गोरा ने कहा कि हमने पहले भी सरकार से कहा था और इस मामले पर काम कर रहे पैनल ने भी कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. यह न्याय के साथ होनी चाहिए. किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. यह बहुत बड़ा अन्याय है कि मस्जिद गिरा दी गई. यह 100 साल से भी ज्यादा पुरानी मस्जिद थी, जिसे आपने कुछ ही मिनटों में गिरा दिया.