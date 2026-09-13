UP Crime: रात में कुंवारी प्रेमिका के लिए तड़पा शादीशुदा आशिक, चुपके से घर में घुसा तो उल्टा लटकाकर… 5 लाख में बचाई ‘इज्जत’, तब भी हो गई किरकिरी!

Saharanpur Man Caught With Girlfriend Beaten 5 lakh Extortion: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. मिर्जापुर थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में एक शादीशुदा आशिक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, लेकिन उसका यह छुप-छुपकर मिलना उसे बहुत भारी पड़ गया. लड़की के परिवार वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर शुरू हुआ ऐसा खौफनाक ड्रामा, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. आरोप है कि लड़की के घरवालों ने उस आशिक को रस्सी से उल्टा लटकाकर बेदर्दी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया. बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि प्रेमिका से मिलने के लिए उस युवक को पूरे 5 लाख रुपये की भारी-भरकम कीमत चुकाकर चुकानी पड़ीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़के की जान और इस मामले को रफा-दफा करने के लिए 3 लाख रुपये लड़की के परिवार ने और 2 लाख रुपये बीच के बिचौलियों ने झटक लिए. हालांकि अभी तक इस पैसों के लेन-देन और मारपीट की बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस वायरल वीडियो ने खाकी के कामकाज पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
प्रेमिका से मिलने पहुंचा था शादीशुदा आशिक, घरवालों ने रंगे हाथों दबोचा
मामला सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके का है, जहां एक शादीशुदा युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चुपचाप कासिमपुर गांव पहुंच गया था. उसे लगा था कि उसका यह सीक्रेट प्लान हमेशा की तरह कामयाब हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. लड़की के परिवार वालों को उसकी भनक लग गई और उन्होंने उसे मौके पर ही धर दबोचा. इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया.
रस्सी से उल्टा लटकाकर की गई बेरहमी, वीडियो हुआ वायरल
पकड़े जाने के बाद लड़की के परिवार वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. आरोप है कि उन्होंने युवक को एक रस्सी से उल्टा लटका दिया और बेरहमी से उसकी पिटाई की. इस खौफनाक वाकये का किसी ने वीडियो बना लिया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और चारों तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी.
#सहारनपुर:विवाहिता से मिलने पहुंचा युवक, परिजनों ने पकड़कर उल्टा लटकाया; रस्सियों से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल pic.twitter.com/RiNEFC5vmm
— Ram Babu Journalist (@rambabu935gmai1) September 12, 2026
जान छुड़ाने के लिए चुकाने पड़े 5 लाख रुपये!
जब युवक रातभर घर नहीं लौटा, तो उसके परिवार वालों ने तलाश शुरू की और उन्हें पता चला कि वह कासिमपुर में फंसा हुआ है. इसके बाद शुरू हुआ समझौते और सौदेबाजी का खेल. चर्चा है कि युवक की इज्जत और जान बचाने के लिए 5 लाख रुपये में सौदा तय हुआ, जिसमें से 3 लाख रुपये लड़की पक्ष और 2 लाख रुपये बीच के लोगों ने आपस में बांट लिए. हालांकि, पैसे के लेन-देन पर अभी पुलिस की मुहर लगना बाकी है.
यूपी: शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए युवक को रस्सी से बाँध कर उल्टा लटकाकर पीटने का आरोप है। सहारनपुर का मामला है। परिजनों पर आरोप है।
घटना करीब दस दिन पुरानी बतायी जा रहा है लेकिन वीडियो अब वायरल हुआ है। pic.twitter.com/qYhIMwGike
— Madan Mohan Soni (@madanmohansoni) September 12, 2026
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल
यह सारा ड्रामा होने और वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस की शुरुआती कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई. आरोप है कि वीडियो सामने आने के बाद भी तुरंत कोई केस दर्ज नहीं किया गया और मामले को दबाने की कोशिश की गई. हालांकि, जब मामला सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचा, तो उन्होंने सख्ती दिखाई जिसके बाद पीड़ित युवक को थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर दावों की जांच कर रही है और लिखित शिकायत का इंतजार है.
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