14 साल का प्यार, 4 बच्चे और दर्दनाक अंत! मायके आई पत्नी को चाकू से गोदा, परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी शादी!

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक और खौफनाक हत्याकांड सामने आया है जहां एक शादीशुदा कपल ने अपनी 14 साल की लव मैरिज को अपने गुस्से और जिद के आवेश में खत्म कर दिया है. दंपति के 4 बच्चे बताए जा रहे हैं. दोनों पति-पत्नी के बीच नौकरी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था जिससे नाराज होकर पत्नी अपनी मायके आ गई. पति ने कई बार पत्नी को वापस लाने की भी कोशिश की लेकिन जब दोनों के बीच बात नहीं बनी तो गुस्साए पति ने मायके पहुंचकर अपनी पत्नी और 4 बच्चों की मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है जबकि इलाके में सनसनी फैल गई है. इस मामले में मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद आरोपी पति को गिरफ्तार किया जा चुका है.

नौकरी छोड़ने पर हुआ था विवाद

अमर उजाला की रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय मीनू की शादी 14 साल पहले सन्नी सैनी से हुई थी. दोनों एक साथ फैक्ट्री में काम करते थे. दोनों अलग-अलग जाति से आते थे इसलिए परिवार की सहमति नहीं थी और दोनों ने लव मैरिज कर ली. शादी के बाद पत्नी मीनू ने अपनी नौकरी छोड़ दी और चारों बच्चों की परवरिश में जुट गई. कुछ दिन बाद पति सन्नी भी नौकरी छोड़कर घर बैठ गया. यह बात मीनू को पसंद नहीं आई. घर का खर्चा और बच्चों का पालन पोषण मुश्किल हो गया. पति के फैसले से नाराज होकर पत्नी मीनू अपने मायके आ गई.

20 दिन पहले हुआ था झगड़ा

बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी के बीच 20 दिन पहले ही नौकरी छोड़ने के पीछे झगड़ा हुआ था. विवाद को सुलझाने के लिए मीनू के परिजन उसके ससुराल यानी पति सन्नी के घर भी गए थे लेकिन मारपीट की नौबत आ गई जिसके कारण पुलिस बुलानी पड़ी और मामला वहीं ठंडे बस्ते में चला गया. हालांकि मीनू के परिजन उसे वापस ले आए लेकिन चारों बच्चे सन्नी के पास ही रह गए.

चाकू लेकर ससुराल में घुंस आया पति

मृतका पत्नी मीनू की बहन दीपा ने बताया कि बुधवार सुबह नौ बजे, जब घर के सभी सदस्य काम में लगे हुए थे तो मीनू का पति सन्नी तमतमाता हुआ घर के अंदर घुंस आया. दीपा के दोनों बच्चे घर में मौजूद थे जबकि सन्नी के हाथ में चाकू और सिर पर खून सवार था. दोनों बच्चे डर से सहम गए और अपने मामा को सारी बातें बताने भागे कि पीछे से सन्नी ने मीनू की चाकू गोदकर हत्या कर दी. घटना से पहले सन्नी मीनू को मनाने भी आया था लेकिन पत्नी दोनों के बीच बात नहीं बनी जिसके चलते सन्नी काफी नाराज चल रहा था.

रोते-रोते मां को पुकार रहे बच्चे

स्थानीय पुलिस ने घटना के कुछ देर बाद ही पति सन्नी को पत्नी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि दोनों का प्रेम प्रसंद फैक्ट्री में काम के दौरान शुरू हुआ था. दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी लेकिन यह रिश्ता इस मोड पर आकर दम तोड़ देगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था. दंपति की एक गलती की वजह से चारों बच्चे अनाथ हो गए. बताया जा रहा है कि चारों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. ननिहाल और ददिहाल पक्ष की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है जबकि पिता को कत्ल के इल्जाम में जेल हो चुकी है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चारों बच्चों की देखभाल कौन करेगा? फिलहाल, पुलिस ने संबंधित मामलों में मुकदमा दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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