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Saharanpur: देवर बना हैवान! बड़े भाई की लव मैरिज से था नाखुश, कर दी गर्भवती भाभी की हत्या, जला दिया पेट

UP News: यूपी के सहारनपुर में एक ऐसी घटना हुई है, जिसने हर किसी को सहमा दिया है. एक देवर ने अपनी गर्भवती भाभी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो बड़े भाई के प्रेम विवाह से नाराज था.

By: Shivangi Shukla | Published: May 11, 2026 1:04:35 PM IST

देवर ने की गर्भवती भाभी की हत्या
देवर ने की गर्भवती भाभी की हत्या


UP News: यूपी के सहारनपुर में एक ऐसी घटना हुई है, जिसने हर किसी को सहमा दिया है. एक देवर ने अपनी गर्भवती भाभी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो बड़े भाई के प्रेम विवाह से नाराज था.

आरोपी देवर ने हत्या के बाद किसी को लाश के पास नहीं जाने दिया. पुलिस भी लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी. लगभग एक घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा.

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क्या है पूरा मामला 

सहारनपुर के नानौता में नाइयों वाली गली में रविवार रात आठ बजे ये ह्त्या हुई. प्रेम विवाह के कारण नाराज देवर आमिर ने अपनी गर्भवती भाभी सना नाज (23) की हत्या कर दी. बता दें कि सना (मृतक) और सलमान पड़ोसी हैं और दोनों के घर आमने सामने हैं. दोनों के बीच कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लगभग सात महीने पहले दोनों घर से भाग कर थाने पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस से विवाह कराने और सुरक्षा देने की मांग की थी. इसके बाद पुलिस ने दोनों के परिजनों और कस्बे के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में सना को सलमान के साथ भेज दिया गया था. तभी से सना का अपने मायके आना जाना बंद था.

जानकारी के अनुसार आरोपी शुरू से ही परिवार में हुए प्रेम विवाह का विरोध कर रहा था. शादी के बाद से वह इस रिश्ते से नाराज था। हालांकि, लोगों और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि उसकी नाराजगी अपने भाई से थी तो उसने अपनी गर्भवती भाभी को क्यों मार दिया.

सना का जला हुआ है पेट

मृतका सना की मां का आरोप है कि उसके गले पर कट के निशान हैं और पेट का कुछ हिस्सा जला हुआ है, वहीं पिता आशिक का आरोप है कि सना की हत्या में सभी ससुराल वाले शामिल हैं. सना के घरवालों का आरोप है कि हत्या के बाद सास और ननद योजना के तहत कहीं चली गई थीं और पति साजिश के तहत थाने पहुंच गया. वह अपने भाई को मोहरा बनाकर पूरे परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है.

पुलिस कर रही मामले की जांच 

हत्या के बाद आरोपी काफी देर तक शव के पास फावड़ा लेकर खड़ा रहा और पुलिस सहित किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया. ये माहौल इतना भयावह था कि लोग दूर से ही खड़े होकर देखते रहे, किसी की हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हुई. काफी जद्दोजहद के बाद पूर्व चेयरमैन के भाई ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. महिला के पति और देवर को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस उन दोनों से पूछताछ कर रही है. 

Tags: crimeUP Newsuttar pradesh
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