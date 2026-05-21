UP: रुख्सती से पहले दूल्हे से दुल्हन के पूर्व प्रेमी ने कह दी ऐसी बात; दे दिया तीन तलाक, सजी संवरी रह गई लड़की

UP News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक की वजह से लड़की की शादी टूट गई. पूरा मामला देवबंद नगर के एक मोहल्ले का है, जहां दूल्हे ने रुख्सती से कुछ घंटे पहले दुल्हन को तलाक दे दिया. जानकारी के मुताबिक लड़की के पूर्व प्रेमी ने बरात लेकर आने पर दूल्हे को जान से मारने की धमकी दी थी. उसने कहा कि वो मेरी है, देवबंद से तेरी लाश ही वापस जाएगी. ऐसे में उसने शादी करने से मना कर दिया.

बताया जा रहा है कि युवती का करीब आठ महीने पहले उसकी मौसी के बेटे से निकाह हुआ था. मंगलवार को रुख्सती की रस्म के लिए दूल्हा पक्ष को बरात लेकर पहुंचना था. परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था और युवती दुल्हन के लिबास में सजी बैठी थी. इसी बीच दूल्हा अचानक वहां पहुंचा और तीन बार तलाक बोलकर निकाह खत्म कर दिया.

परिवार ने युवती का रिश्ता रिश्तेदारी में कर दिया था तय

युवती पिछले करीब पांच सालों से एक अन्य युवक के संपर्क में थी. आरोपी ने उससे शादी का वादा भी किया था. इसी दौरान परिवार ने युवती का रिश्ता रिश्तेदारी में तय कर उसका निकाह करा दिया. आरोप है कि रुख्सती से पहले प्रेमी ने दूल्हे को फोन कर युवती से अपने संबंधों की जानकारी दी और बरात लाने पर जान से मारने की धमकी दी.

पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की

बताया जा रहा है कि इसी दबाव के चलते दूल्हे ने तलाक देने का फैसला लिया. घटना के बाद युवती और उसका परिवार सदमे में है. पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

बता दे कि इन दिनों प्रेम प्रसंग की वजह से विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कहीं हत्याएं हो जा रही हैं, तो कहीं शादी टूट जा रही है.