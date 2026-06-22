Saharanpur Ecnounter: बिहार का कुख्यात बदमाश लल्लन सिंह सहारनपुर में हुआ ढेर, STF की गोली से हुआ अंत, 7 मामले थे दर्ज

Saharanpur Ecnounter: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बिहार का कुख्यात अपराधी लल्लन सिंह उर्फ ललन सिंह मारा गया. उस पर कुल 1.25 लाख रुपये का इनाम घोषित था और वो लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था. लल्लन सिंह बिहार के समस्तीपुर जिले का निवासी था तथा हत्या, लूट, डकैती और पुलिसकर्मियों पर हमले जैसे कई गंभीर मामलों में वांछित था. घटना के दौरान उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.

पुलिस के अनुसार 21 और 22 जून की दरम्यानी रात सरसावा-नकुड़ रोड पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी. इसी दौरान कुछ संदिग्ध बदमाश पुलिस के संपर्क में आए. जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में लल्लन सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

अस्पताल में हुई मौत की पुष्टि

मुठभेड़ के बाद घायल लल्लन सिंह को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और फरार आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं.

कई राज्यों में दर्ज थे गंभीर अपराध

लल्लन सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा था. उस पर बिहार और उत्तर प्रदेश में 7 हत्याओं के अलावा बैंक डकैती, एटीएम कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूटने जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज थे. वो वाराणसी में एक सब-इंस्पेक्टर को गोली मारकर उनकी सर्विस पिस्टल लूटने के मामले में भी आरोपी था. इसके अलावा चंदौली में हुई फायरिंग और लूट की घटनाओं में भी उसका नाम सामने आया था.

1.25 लाख रुपये का था इनाम

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने लल्लन सिंह पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जबकि चंदौली पुलिस की ओर से उस पर 25 हजार रुपये का अतिरिक्त इनाम रखा गया था. अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.