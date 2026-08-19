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हम यहां पकौड़े खाने नहीं… सहारनपुर में दिशा मीटिंग में ये क्या हो गया? वर्चस्व की लड़ाई में आमने-सामने आशु मलिक और इमरान मसूद

Saharanpur Disha Meeting Controversy: सहारनपुर में मंगलवार को दिशा मीटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के MLA आशु मलिक और कांग्रेस के MP इमरान मसूद आमने-सामने आ गए, जिससे तीखी बहस हो गई.

By: Shristi S | Published: August 19, 2026 5:42:58 PM IST

सहारनपुर में दिशा मीटिंग में आशु मलिक और इमरान मसूद के बीच तीखी बहस
सहारनपुर में दिशा मीटिंग में आशु मलिक और इमरान मसूद के बीच तीखी बहस


Ashu Malik Imran Masood Debate: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मंगलवार को दिशा मीटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के MLA आशु मलिक और कांग्रेस के MP इमरान मसूद आमने-सामने आ गए, जिससे तीखी बहस हो गई.

SP-कांग्रेस की इस खींचतान को लेकर BJP ने अब विपक्षी गठबंधन की आलोचना शुरू कर दी है. हालांकि, दोनों नेताओं ने बयान जारी कर साफ किया कि मीटिंग के दौरान कोई पर्सनल झगड़ा नहीं हुआ.

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आशु मलिक और इमरान मसूद के बीच क्यों हुई बहस?

दरअसल, मंगलवार को सहारनपुर में दिशा मीटिंग के दौरान MLA आशु मलिक अपने इलाके से जुड़े पब्लिक के मुद्दे जोर-शोर से उठा रहे थे. अधिकारियों के जवाबों से नाखुश होकर वे लगातार सवाल पूछते रहे, जिससे MP इमरान मसूद के साथ समय और बोलने के समय को लेकर बहस हो गई. आशु मलिक ने कहा कि 80 परसेंट सवाल जनता के थे और वह उन्हें जरूर पूछेंगे. इमरान मसूद ने जवाब दिया कि दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए.

SP-कांग्रेस पर BJP का तंज

इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने SP और कांग्रेस की एकता पर सवाल उठाए हैं. BJP ने तंज कसते हुए कहा कि सहारनपुर में SP और कांग्रेस की तथाकथित एकता की पोल खुल गई है. आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सहारनपुर में एक पब्लिक मीटिंग में SP-कांग्रेस की लड़ाई ने इंडी अलायंस का असली चेहरा सामने ला दिया है. हम उन पार्टियों से राज्य में डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो पावर में आने से पहले ही पावर की लड़ाई में लगी हुई हैं?

इस बीच, BJP स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने भी वायरल वीडियो पर तंज कसा. उन्होंने कहा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टियां आपस में लड़ रही हैं. SP-कांग्रेस अलायंस अब पूरी तरह से जंग बन गया है.

जनता SP-कांग्रेस को रिजेक्ट कर देगी

उन्होंने ग्रैंड अलायंस पर तंज कसते हुए कहा यह ग्रैंड अलायंस की हालत है. जहां SP MLA कहते हैं कि अरे तुम… हम यहां पकौड़े खाने नहीं आए हैं. इस पर इमरान मसूद कहते हैं कि यहां तुम्हें पकौड़े कौन खिला रहा है?

BJP स्पोक्सपर्सन ने कहा कि जो लोग लगातार आपस में लड़ते रहते हैं, वे उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा कभी नहीं जीत सकते. उत्तर प्रदेश एक बार फिर इस SP-कांग्रेस अपोज़िशन को रिजेक्ट कर देगा.

हाउस में भी ऐसी बहस होती है: आशु मलिक

दूसरी तरफ, SP MLA आशु मलिक ने वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि असेंबली और हाउस में भी ऐसी बहस होती है, और उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि इसमें अलायंस का कोई सवाल ही नहीं है. पांच घंटे की मीटिंग के दौरान इमरान मसूद ने कुछ बचे हुए प्लान को पढ़कर सुनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें लिखित जवाब चाहिए थे. आशु मलिक ने कहा कि दिशा मीटिंग भाषण के लिए नहीं, बल्कि मुद्दों को सुलझाने के लिए होती है.

मीटिंग में कोई कहासुनी नहीं हुई: इमरान मसूद

कांग्रेस MP इमरान मसूद ने भी सफाई दी कि मीटिंग में कोई कहासुनी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मीटिंग की अध्यक्षता करना उनकी ज़िम्मेदारी थी और उनका काम सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बोलने का बराबर मौका देना था.  आशु मलिक सबसे ज़्यादा वोकल थे और बस दूसरे मेंबर्स से बोलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मीटिंग का मेन मकसद डेवलपमेंट के कामों का रिव्यू करना था.

Tags: congressSPuttar pradesh
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