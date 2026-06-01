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गला रेतकर ली जान, फिर काट दिए दोनों कान… सहारनपुर में बिस्तर पर खून से सना मिला महिला का शव

Saharanpur Murder Case: अम्बेहटा इलाके में एक कॉस्मेटिक्स कारोबारी की पत्नी की उसके अपने ही घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई; उसका गले के साथ दोनों कान भी काट दिया गया था.

By: Shristi S | Published: June 1, 2026 10:37:27 PM IST

सहारनपुर में बिस्तर पर खून से सना मिला कारोबारी की पत्नी का शव
सहारनपुर में बिस्तर पर खून से सना मिला कारोबारी की पत्नी का शव


Saharanpur Cosmetic Trader Wife Murder: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के अम्बेहटा इलाके में सोमवार को एक सनसनीखेज अपराध सामने आया है, जहां एक कॉस्मेटिक्स कारोबारी की पत्नी की उसके अपने ही घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई; उसका गले के साथ दोनों कान भी काट दिया गया था. 

इस घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हत्यारे की तलाश जारी है. 

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क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अम्बेहटा के रहने वाले एक कॉस्मेटिक्स कारोबारी के घर में मातम छा गया, जब उसकी पत्नी, पूनम मित्तल, घर के अंदर एक बिस्तर पर खून से लथपथ मृत पाई गई. शुरुआती जांच से पता चलता है कि महिला की हत्या गला काटकर की गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने महिला के दोनों कान भी काट दिए.

बताया जा रहा है कि घटना के समय कारोबारी अपनी दुकान पर था. जब उसकी पत्नी ने उसके फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, तो उसे आशंका हुई कि कुछ अनहोनी हो गई है. तुरंत घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी का खून से सना शव कमरे में पड़ा है. उसने फौरन पुलिस को सूचना दी.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

सूचना मिलते ही नकुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. उन्होंने शव को अपने कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है. जांच कई अलग-अलग एंगल से आगे बढ़ रही है, और उम्मीद है कि अपराधी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ

हत्यारे की पहचान करने और उसे पकड़ने की कोशिश में पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा, आस-पास के इलाके के CCTV फुटेज की भी बारीकी से जांच की जा रही है. इस जघन्य हत्या के बाद अम्बेहटा और आस-पास के इलाकों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग इस घटना से आक्रोशित हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे है.

Tags: crimeSaharanpuruttar pradesh
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