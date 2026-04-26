Saharanpur encounter news: सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़, गौकशी का वांछित आरोपी घायल; तमंचा और उपकरण बरामद

Saharanpur encounter news: सहारनपुर पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत थाना बेहट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस मुठभेड़ में गौकशी के एक वांछित आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया. आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा (.315 बोर), गौकशी में प्रयुक्त उपकरण और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़

पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिलेभर में अपराध नियंत्रण और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में थाना बेहट पुलिस टीम जसमौर-शांकभरी मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी.

पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग

इसी दौरान जसमौर की ओर से एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह घबराकर मोटरसाइकिल मोड़ते हुए चढ्ढा फार्म हाउस की ओर भागने लगा. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया. भागने के दौरान तेज रफ्तार के कारण आरोपी की मोटरसाइकिल फिसल गई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा. पुलिस को अपने करीब आता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई.

तमंचा और उपकरण बरामद

घायल आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी पहचान इंतजार पुत्र पीरु निवासी पथरवा, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर के रूप में हुई है. वह गौकशी के एक मामले में वांछित चल रहा था.

पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा (.315 बोर), गौकशी के उपकरण तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है. घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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