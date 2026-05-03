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सहारनपुर पुलिस का बड़ा खुलासा, बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश; 10 बैटरी और 5 इन्वर्टर बरामद_4 गिरफ्तार

BihariGarh Police Action: मामला 2 मई 2026 का है, जब दामोदराबाद निवासी मोहित कुमार ने अज्ञात चोरों द्वारा ट्रैक्टर से दो बैटरे चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 3, 2026 8:48:32 PM IST

सहारनपुर पुलिस का बड़ा खुलासा
सहारनपुर पुलिस का बड़ा खुलासा


Saharanpur Battery Theft Case: सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने बैटरी चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने इनके कब्जे से 10 चोरी के बैटरे, 5 इन्वर्टर और 4,000 रुपये नकद बरामद किए हैं.

चारों आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

मामला 2 मई 2026 का है, जब दामोदराबाद निवासी मोहित कुमार ने अज्ञात चोरों द्वारा ट्रैक्टर से दो बैटरे चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी. इस पर मुकदमा दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित की गई. आज पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर रविदास मंदिर के पास से चारों आरोपियों—उस्मान, मुस्तहिर, दिलबहार और सिरमौर—को दबोच लिया.

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तलाशी में उनके पास से चोरी के दो बैटरे और 4,000 रुपये बरामद हुए. पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जंगल में छिपाकर रखे गए 8 और बैटरे व 5 इन्वर्टर भी बरामद कर लिए.

आरोपियों ने कबूला जुल्म 

पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने 1/2 मई की रात दामोदराबाद में ट्रैक्टरों से बैटरे चोरी किए थे और पहले भी रामपुर मनिहारन क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था. चोरी का सामान बेचकर मिले पैसे आपस में बांट लेते थे. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में अतिरिक्त धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस खुलासे से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है.

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Tags: BihariGarh Police ActionInverter Battery Theft UPSaharanpur Battery Theft CaseTheft Gang Busted India
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