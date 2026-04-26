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Saharanpur news: सहारनपुर पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड, 490 आरक्षी बने जवान, अब फील्ड में निभाएंगे जिम्मेदारी

Saharanpur passing out parade: सहारनपुर पुलिस लाइन में 490 रिक्रूट आरक्षियों ने नौ माह का प्रशिक्षण पूरा कर पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया. डीआईजी अभिषेक सिंह ने सलामी ली और अनुशासन व समर्पण की सराहना की.

By: Ranjana Sharma | Published: April 26, 2026 11:57:34 AM IST

कड़ी धूप में अनुशासन, 490 रिक्रूट्स ने पूरी की ट्रेनिंग
कड़ी धूप में अनुशासन, 490 रिक्रूट्स ने पूरी की ट्रेनिंग


Saharanpur passing out parade:  सहारनपुर पुलिस लाइन में आयोजित पासिंग आउट परेड का शुभारंभ डीआईजी अभिषेक सिंह ने रिक्रूट आरक्षियों की सलामी लेकर किया. इस दौरान कुल 18 टोलियों ने मुख्य अतिथि को आकर्षक परेड के साथ सलामी दी, जिसमें 18वीं टोली के रूप में भूतपूर्व पुलिस कर्मियों ने भी हिस्सा लिया.

 490 आरक्षियों ने पूरा किया प्रशिक्षण

पुलिस लाइन सहारनपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 490 रिक्रूट आरक्षियों ने नौ माह के कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद इस दीक्षांत परेड में भाग लिया. परेड के दौरान आरक्षियों ने अनुशासन, समर्पण और साहस का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. कड़ी धूप के बावजूद किसी भी रिक्रूट ने अपनी पोजिशन नहीं छोड़ी और सभी ने उच्च स्तर का प्रदर्शन किया.

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अब फील्ड में निभाएंगे जिम्मेदारी

कार्यक्रम से पहले लखनऊ से मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया, जिसे सभी अधिकारियों और रिक्रूट्स ने देखा. डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अब ये सभी आरक्षी अपने-अपने जनपदों और थानों में जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे और पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे.

आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार पुलिस बल

उन्होंने कहा कि आज के समय में संगठित अपराध, साइबर क्राइम और सोशल मीडिया से जुड़े अपराध बड़ी चुनौती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण को आधुनिक बनाया गया है, ताकि आरक्षी हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें.

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Tags: 490 recruits police upsaharanpur passing out parade
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