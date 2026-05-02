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साध्वी निरंजन ज्योति ने CM योगी से की अहम मुलाकात, फतेहपुर की प्रमुख जनसमस्याओं को रखा सामने

Sadhvi Niranjan Jyoti Meets CM Yogi: खास तौर पर शहर में चल रही सीवर लाइन योजना की धीमी प्रगति और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकियों के अधूरे निर्माण का मुद्दा प्रमुख रूप से रखा गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 2, 2026 7:10:34 PM IST

साध्वी निरंजन ज्योति ने CM योगी से की अहम मुलाकात
साध्वी निरंजन ज्योति ने CM योगी से की अहम मुलाकात


Sadhvi Niranjan Jyoti meeting : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं उनके कल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक और सार्थक संवाद हुआ.

फतेहपुर की प्रमुख जनसमस्याओं को CM के समक्ष उठाया

बैठक में पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान को लेकर चल रही योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई. साध्वी निरंजन ज्योति ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया, ताकि लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच सके. इसके अलावा उन्होंने जनपद फतेहपुर की प्रमुख जनसमस्याओं को भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया. 

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खास तौर पर शहर में चल रही सीवर लाइन योजना की धीमी प्रगति और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकियों के अधूरे निर्माण का मुद्दा प्रमुख रूप से रखा गया. उन्होंने इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता बताई, जिससे आम जनता को राहत मिल सके.

सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आश्वासन दिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति के साथ उनके निजी सहायक राजेंद्र निषाद भी उपस्थित रहे.

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Tags: BJP leader news UPCM meeting OBC welfareFatehpur development issueshome-hero-pos-1Sadhvi Niranjan Jyoti meeting
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