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‘आगरा में अकेले मत घूमना’ रूसी टूरिस्ट ने शेयर की वीडियो, वायरल होने पर पुलिस ने खोली पोल

Russian Tourist Viral Video: एक रूसी टूरिस्ट किरा सुवोरोवा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसने ताजनगरी आगरा में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए. इस वीडियो में टूरिस्ट को आगरा में अकेले न घूमने की सलाह दी. हालांकि पुलिस ने इस मामले की हकीकत सुनाई है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 29, 2026 2:35:35 PM IST

आगरा में रशियन लड़की की वीडियो वायरल
आगरा में रशियन लड़की की वीडियो वायरल


Russian Tourist Viral Video: आगरा में एक रूसी टूरिस्ट किरा सुवोरोवा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने पर्यटकों को आगरा में अकेले न घूमने की सलाह दी. पुलिस ने इस बारे में एक्शन लेते हुए आगरा पुलिस की एसीपी डॉक्टर सुकन्या शर्मा ने भी मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि ये वीडियो फेक है. इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है. साथ ही उन्होंने इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है. 

भारत में घूमने आई थी महिला

जानकारी के अनुसार, एक रूसी पर्यटक किरा सुवोरोवा भारत में घूमने आईं. उन्होंने आगरा में एक वीडियो बनाई, जिसमें वे लाल रंग की ड्रेस पहनकर सड़क पर पैदल चल रही थीं. वीडियो में उन्होंने दावा किया कि एक ऑटो ड्राइवर उनके पास आता है और  उनसे मैम-मैम कहकर कमेंट करने लगता है. उन्होंने बताया कि ये वीडियो आगरा की यमुना रोड का है. उनकी इस वीडियो के सामने आने के बाद महिला और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे. 

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पुलिस ने लिया संज्ञान

ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए जांच शुरू की. आगरा कमिश्नरेट की सहायक पुलिस आयुक्त डॉ. सुकन्या शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ये एक भ्रामक वीडियो है. विभिन्न प्रकार की भ्रामक और तथ्यहीन कमेंट्स किए जा रहे थे. 

मेहमान से नहीं थी ऐसी उम्मीद

वीडियो वायरल होने के बाद जांच की गई. जांच में पता चला कि वीडियो में महिला के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी और तरह की आपत्तिजनक घटना नहीं हुई थी. महिला ने ये वीडियो खुद ही बनवाया था और बाद में उसे गलत तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने कहा कि किसी मेहमान से तो इस तरह की उम्मीद नहीं थी. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और गरिमा से जुड़े मामले बेहद संवेदनशील होते हैं. उन्होंने कहा कि हम अतिथि देवो भव: की भावना पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.

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Tags: Agra news
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