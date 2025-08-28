Home > उत्तर प्रदेश > Delhi–Meerut Expressway पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 18 करोड़ की योजना मंजूर

Delhi–Meerut Expressway पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 18 करोड़ की योजना मंजूर

Delhi–Meerut Expressway: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 18 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 28, 2025 09:03:05 IST

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 18 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 18 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।

अनिल चौधरी की रिपोर्ट, Delhi–Meerut Expressway: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 18 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हादसों पर रोक लगाना और ट्रैफिक को ज्यादा सुचारु बनाना है।

योजना में क्या होगा खास

अधिकारियों के मुताबिक, एक्सप्रेसवे के करीब 15 किलोमीटर लंबे हिस्से पर दोनों ओर मजबूत फेंसिंग लगाई जाएगी। इसका मकसद यह है कि प्रतिबंधित वाहन गलती से भी एक्सप्रेसवे में प्रवेश न कर सकें। इसके अलावा अंडरपास और मुख्य मार्गों पर अधिक साइनबोर्ड लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को समय रहते दिशा और नियमों की सही जानकारी मिल सके। योजना के तहत ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर मशीनें भी लगाई जाएंगी। इनकी मदद से नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान तुरंत हो सकेगी और चालान की प्रक्रिया तेज होगी। वहीं, हर एंट्री और एग्जिट प्वॉइंट पर पुलिस बूथ और ट्रैफिक बूथ बनाए जाएंगे ताकि मौके पर ही निगरानी और कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि डिजाइन को मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा और इसे 7 से 8 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

T20 World Cup 2025: ‘सूर्या ब्रिगेड’ भारत को नहीं दिला सकती टी20 विश्व कप! श्रीकांत के बयान ने क्रिकेट जगत में मचाई हलचल

हादसे के बाद बढ़ी सख्ती

यह फैसला हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे के बाद लिया गया है। 22 अगस्त को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर IPEM कॉलेज क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। इस हादसे ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद पुलिस लगातार सख्ती की मांग कर रही थी।

पुलिस की चुनौतियां

गाजियाबाद एडीसीपी ट्रैफिक सचिदानंद के अनुसार, पुलिस ने एनएचएआई से बैठक कर हर एंट्री और एग्जिट प्वॉइंट पर पुलिस बूथ लगाने का प्रस्ताव दिया था। उनका कहना है कि ट्रैफिक संभालते समय पुलिसकर्मी लगातार खतरे में रहते हैं, इसलिए अब मूवेबल बैरिकेड्स भी लगाए जाएंगे ताकि वाहनों पर निगरानी और ज्यादा प्रभावी हो सके।

WhatsApp Wedding Card Scam! – एक क्लिक में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, ऐसे कर लें बचाव..!

एंट्री-एग्जिट प्वॉइंट्स पर दबाव

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर, खोड़ा, डासना, IPEM कॉलेज और ABES कॉलेज के पास मुख्य एंट्री और एग्जिट प्वॉइंट्स हैं। यहां तैनात पुलिसकर्मी लगातार यह सुनिश्चित करते हैं कि दोपहिया और ट्रैक्टर जैसे प्रतिबंधित वाहन एक्सप्रेसवे में प्रवेश न करें। इसके बावजूद कई बार ड्राइवर एग्जिट मिस कर जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे अचानक जाम की स्थिति बन जाती है। त्योहारों और पीक आवर के दौरान यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। नई योजना लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर न केवल ट्रैफिक और अधिक व्यवस्थित होगा बल्कि सड़क हादसों में भी कमी आएगी।

Tags: expressway accidentghaziabad newsMeerutmeerut accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Delhi–Meerut Expressway पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 18 करोड़ की योजना मंजूर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi–Meerut Expressway पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 18 करोड़ की योजना मंजूर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi–Meerut Expressway पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 18 करोड़ की योजना मंजूर
Delhi–Meerut Expressway पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 18 करोड़ की योजना मंजूर
Delhi–Meerut Expressway पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 18 करोड़ की योजना मंजूर
Delhi–Meerut Expressway पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 18 करोड़ की योजना मंजूर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?