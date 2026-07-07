पति से नहीं भरा मन तो ‘अंग्रेज’ पर हार बैठी दिल, दिन तो छोड़िये रात में भी करती थी ‘गंदी बात’

Angrez Role Mannish Murder Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित फीलखाना में पति के पेट में चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है. हत्याकांड की जांच कर रही कानपुर पुलिस ने अब इस मामले में महिला के बॉयफ्रेंड को नोटिस जारी करके 14 दिनों के भीतर बॉयफ्रेंड को बयान दर्ज कराने की बात कही है. जांच की कड़ी में पुलिस ने पाया है कि हत्यारोपी महिला और उसके बॉयफ्रेंड की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से पता चला है कि दोनों के बीच खूब बातचीत होती थी. महिला ने अपने बॉयफ्रेंड से 320 दिनों में 1000 से अधिक बार मोबाइल फोन से बात की थी.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, फीलखाना के बालाजी धाम निवासी रामकिशोर गुप्ता कपूर सप्लाई के कारोबार से जुड़े हैं. बेटा मनीष गुप्ता बाजार में बतौर ब्रोकर काम करता था. एक रोज मनीष की काहूकोठी की रहने वाली निहारिका कश्यप से मुलाकात हुई. मनीष पहली ही मुलाकात में निहारिका को दिल दे बैठा. कई महीनों तक मनीष और निहारिका चुपके-चुपके मिले रही. इस बीच परिजन को जानकारी हुई तो दोनों की शादी 30 जून, 2017 को करा दी गई. मनीष और निहारिका का एक 6 साल का बेटा रियांश दोनों की जिंदगी में आया.

मनीष के पिता राम किशोर गुप्ता की मानें तो बहू निहारिका का करीब 3 साल पहले जम्मू के रहने वाले अंग्रेज सिंह नाम के युवक से संबंध बन गए. शुरुआत में दोनों फेसबुक के जरिए मिले. इसके बाद निहारिका और अंग्रेज सिंह के बीच फोन पर लंबी-लंबी बातचीत होने लगी. निहारिका और अंग्रेज के अफेयर की बात मनीष को पता चली, तो उसने विरोध किया. करीब-करीब रोजाना भी मनीष और निहारिका के बीच अवैध संबंधों को लेकर बहस होने लगी.

हत्या के रोज निहारिका और मनीष में हुई थी बहस

मनीष के एतराज के बावजूद पत्नी निहारिका अपने बॉयफ्रेंड से लगातार जुड़ी रही और बातचीत का सिलसिला जारी रहा. इस कड़ी में 5 जून, 2026 की दोपहर करीब एक बजे निहारिका अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी. यह देखकर पति मनीष ने इसका विरोध किया. इस पर दोनों के बीच जमकर बहस हुई.

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बात इतना आगे बढ़ी कि निहारिका ने सब्जी काटने वाले चाकू से मनीष के पेट में वार कर दिया. घायल मनीष खुद बिरहाना रोड स्थित केपीएम अस्पताल लेकर पहुंचा. यहां पर प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे हैलट रेफर कर दिया. इलाज के दौरान 16 जून, 2026 की सुबह उसकी मौत हो गई थी. रामकिशोर की तहरीर पर पुलिस ने निहारिका के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था. मनीष की मौत के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

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हत्या के दिन भी हुई थी निहारिका-अंग्रेज के बीच कॉल

वहीं, जांच में जुटे फीलखना थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में सामने आया कि तकरीबन एक साल में दोनों के बीच एक हजार से अधिक फोन पर बात हुई थी. यहां तक कि निहारिका की अपनी बॉयफ्रेंड से सुबह 9 से 10 बजे के बीच में दो बार 7 से 8 मिनट तक बातचीत हुई.

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