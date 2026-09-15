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Rinku Singh Priya Saroj Wedding Date: प्रिया सरोज-रिंकू सिंह की शादी की डेट फाइनल, वेन्यू के साथ होटल का नाम भी आया सामने

Rinku Singh Priya Saroj Wedding Date: क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख फाइनल हो गई है. दोनों 4 दिसंबर, 2026 को लखनऊ के रमाडा होटल में शादी करेंगे.

By: JP Yadav | Published: September 15, 2026 7:22:14 PM IST

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Rinku Singh Priya Saroj Wedding Date: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की डेट फाइनल हो गई है.   प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह आगामी 4 दिसंबर, 2026 को लखनऊ में शादी करेंगे. यह भी जानकारी सामने आई है कि यह शादी राजधानी के रमाडा होटल में होगी यहीं पर दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे और 7 फेरों समेत अन्य रस्में अदा की जाएंगी. यह भी पता चला है कि शादी की तारीख तय होने के बाद से दोनों के परिजन तैयारियों में जुट गए हैं. 

क्रिकेटर्स और नेताओं समेत कई दिग्गज जुटेंगे शादी में

जहां एक और प्रिया सरोज राजनीतिक खानदान से ताल्लुक रखती हैं तो उनके होने वाले पति रिंकू क्रिकेटर बिरादारी से आते हैं. ऐसे में इस शादी में बड़ी संख्या में राजनेताओं और क्रिकेट खिलाड़ियों का जुटना तय है. कयास लगाए जा रहे हैं. इस हाई प्रोफाइल शादी में करीबी रिश्तेदारों के अलावा दिल्ली से लखनऊ तक कई दिग्गज भी जुटेंगे.  इस शादी में क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ-साथ अखिलेश यादव भी आएंगे.

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यूपी से पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ में हुए सगाई समारोह में भी आए थे. प्रिया सरोज उनकी पार्टी की सांसद हैं और वह डिंपल यादव की भी करीबी हैं. ऐसे में पूरा यादव परिवार शामिल होंगे. इसमें सपा के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी शामिल होंगे. 

8 जून को हुई थी सगाई

वहीं, इससे पहले 8 जून, 2026 को लखनऊ के ‘द सेंट्रम होटल’ में एक प्राइवेट सेरेमनी में अंगूठियां बदलीं थीं. इस कार्यक्रम में 300 से ज़्यादा मेहमान शामिल हुए थे. जिनमें नेता, क्रिकेटर और परिवार के करीबी सदस्य शामिल थे।

सेरेमनी के दौरान भावुक पल

लखनऊ में आयोजित सगाई समारोह में इस जोड़े ने सजाए गए हॉल में एक साथ एंट्री की, जहां रिंकू ने प्रिया की उंगली में एक डिज़ाइनर अंगूठी पहनाई। इस पल से प्रिया भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसके बाद रिंकू ने उन्हें संभाला.इसके बाद दोनों ने भीड़ का अभिवादन किया और वहां मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा किया था.

बजा था शाहरुख खान का मशहूर गाना

बैकग्राउंड में शाहरुख खान की फिल्म ‘डंकी’ का गाना ‘ओ माही’ बज रहा था, जिससे जश्न में एक रोमांटिक माहौल बन गया था. प्रिया ने दिल्ली की डिज़ाइनर महिमा महाजन का पेस्टल पिंक लहंगा पहना था, जबकि रिंकू ने मुंबई में डिज़ाइन की गई सफेद शेरवानी पहनी थी. 

जया बच्चन भी पहुंची थीं सगाई में

खास मेहमानों में SP प्रमुख अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, शिवपाल यादव और इकरा हसन शामिल थे। पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला और प्रवीण कुमार के साथ-साथ BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद थे. प्रिया के पिता और SP विधायक तूफानी सरोज ने मेहमानों का स्वागत किया और पार्टी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस कार्यक्रम को राजनीतिक दिखावे का ज़रिया न बनाएं.

यादव परिवार का दुर्लभ जमावड़ा

इस सगाई समारोह में यादव परिवार के कई सदस्य एक साथ सार्वजनिक रूप से नज़र आए थे. राम गोपाल यादव सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद शिवपाल यादव और बाद में अखिलेश और डिंपल यादव आए थे. 

कैसे हुई मुलाकात, फिर शादी तक पहुंची बात

परिवार के सूत्रों के मुताबिक, रिंकू और प्रिया की पहली मुलाकात करीब 3 साल पहले दिल्ली में एक सीनियर क्रिकेटर की शादी में हुई थी. प्रिया, जो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टूडेंट थीं, उनकी मुलाकात एक कॉमन दोस्त के ज़रिए रिंकू से हुई और दोनों एक-दूसरे के संपर्क में रहे. इस साल की शुरुआत में तूफ़ानी सरोज के औपचारिक तौर पर बताने से पहले तक उनका रिश्ता काफ़ी हद तक निजी ही रहा.

Tags: Priya Sarojrinku singh
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