Home > उत्तर प्रदेश > युवक के साथ बंद कार में थी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने ऐसी क्या डिमांड की, जिससे कर दिया साफ इन्कार; 10 सेकेंड बाद हो गया बड़ा कांड

युवक के साथ बंद कार में थी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने ऐसी क्या डिमांड की, जिससे कर दिया साफ इन्कार; 10 सेकेंड बाद हो गया बड़ा कांड

Kanpur Crime News: आरोपी देवाशीष आइआइटी में कार्यरत अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के बहाने कार से बिठूर लेकर आया था. यहां पर मंधना स्थित माडल डेयरी फार्म हाउस के सामने दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद गर्लफ्रेंड पर हमला बोल दिया.

By: JP Yadav | Published: July 6, 2026 8:04:03 AM IST

युवक के साथ बंद कार में थी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने ऐसी क्या डिमांड की, जिससे कर दिया साफ इन्कार; 10 सेकेंड बाद हो गया बड़ा कांड
युवक के साथ बंद कार में थी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने ऐसी क्या डिमांड की, जिससे कर दिया साफ इन्कार; 10 सेकेंड बाद हो गया बड़ा कांड


उत्तर प्रदेश के कानपुर से रिटायर्ड IAS के बेटे देवाशीष की चौंकाने वाली दरिंदगी सामने आई है. शादी से मना करने पर देवाशीष ने चलती कार में ही गर्लफ्रेंड के सिर पर ईंट से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह घटना बीच सड़क पर भीड़ के सामने हुई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मदद के लिए आगे आ सके. वहीं, शिकायत मिलने पर आरोपी रिटायर्ड IAS के बेटे देवाशीष को बिठूर पुलिस ने रविवार (05 जुलाई, 2026) को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. वहीं, पीड़िता के भाई की शिकायत पर आरोपी रिटायर्ड IAS बेटे के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा भी दर्ज किया गया है.

पूरा मामला बिठूर इलाके का है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,  शनिवार (04 जुलाई, 2026) को शाम के दौरान देवाशीष अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के बहाने कार से बिठूर लेकर आया था. मंधना स्थित मॉडल डेयरी फार्म हाउस के सामने किसी बात को लेकर देवाशीष और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच शादी को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि गर्लफ्रेंड के शादी से इन्कार करने पर देवाशीष आपे से बाहर हो गया.

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कार का शीशा तोड़कर बाहर निकाला

गर्लफ्रेंड कार में बैठी थी. इस बीच गुस्साए देवाशीष ने कार के अंदर ईंट से उसके सिर पर कई वार कर दिए. इसके चलते गर्लफ्रेंड गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद देवाशीष ने अपनी खून से लथपथ गर्लफ्रेंड को कार के नीचे फेंक दिया. प्रत्यक्षदर्शियों में से एक ने पुलिस घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंची बिठूर पुलिस ने घायल महिला को पहले रामा अस्पताल में भर्ती कराया. यहां पर हालत नाजुक होने पर रविवार को उसे एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया गया. यहां पर उसका इलाज जारी है. गर्लफ्रेंड आइआइटी में कार्यरत है. बताया जा रहा है कि कार में बैठी गर्लफ्रेंड डर गई और अंदर से लॉक कर लिया. इसके बाद कार का शीशा तोड़कर देवाशीष ने गर्लफ्रेंड को बाहर निकाला और जमकर पीटा.

क्या-क्या हुआ घटनास्थल पर 

बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. इस बीच देखते-देखते शादी से इन्कार करने पर रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे देवाशीष निगम ने अपनी गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया.  दोनों कार से बिठूर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में शादी को लेकर विवाद हुआ. इस बीच सड़क किनारे आरोपी ने पहले चलती कार रोकी, फिर गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारे. इससे  भी जी नहीं भरा तो उसने सड़क किनारे पड़ी ईंट उठाकर कार का शीशा तोड़ा. इसके बाद लड़की को कार से घसीटकर बाहर निकाला और सिर-चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. 

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दरिंदगी का वीडियो भी आया सामने

 परिजनों का आरोप है कि आरोपी काफी समय से शादी का दबाव बना रहा था. शादी से इन्कार करने पर उसने जानलेवा हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी पुलिस के सामने भी रौब झाड़ते हुए कहता रहा कि मेरी मां रिटायर्ड IAS अफसर हैं.

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यहां पर बता दें कि स्वरूप नगर के राज टावर के रहने वाले देवाशीष की मां चंद्रा निगम रिटायर्ड आइएएस हैं. इससे पहले वह लखनऊ विकास प्राधिकरण की सचिव भी रह चुकी हैं. चंद्रा निगम का शहर में अच्छा खासा नाम है, इसलिए यह मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है.   घटना का वीडियो अब सामने आया है.

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Tags: home-hero-pos-7kanpur news
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