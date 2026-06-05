UP में घर बैठे बनेगा रेंट एग्रीमेंट, निबंधन विभाग ने शुरू की डिजिटल स्टांपिंग और ई-केवाईसी की नई पहल

Uttar Pradesh News: रेंट एग्रीमेंट की समस्या को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश निबंधन विभाग ने जनता को घर बैठे ही ऑनलाइन किराया अनुबंध तैयार करने और डिजिटल स्टांपिंग की एक बेहद सुलभ व्यवस्था शुरु की है.

उत्तर प्रदेश के रहवासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. राज्य में अब तक 12 महीने तक की समय सीमा वाले किराया अनुबंधों में लोग अक्सर मनमाना स्टांप शुल्क अदा करते थे, जिसके कारण न्यायालयों या अन्य स्थानों पर इन दस्तावेजों को वैध दस्तावेज के रुप में मान्यता नहीं मिलती थी. इस समस्या के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश निबंधन विभाग ने जनता के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन किराया अनुबंध तैयार करने और डिजिटल स्टांपिंग की एक बेहद सुलभ व्यवस्था शुरु की है.

किराया अनुबंध का नया डिजिटल नियम

रेंट एग्रीमेंट के नये डिजिटल नियम में सहायक महानिरीक्षक निबंधन नवीन कुमार एस ने इस नई कूट व्यवस्था के विधिक नियमों की विस्तृत जानकारी सांझा की है:-

* पात्रता और सीमा: उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 महीने तक की समयसीमा वाले और ₹10 लाख से कम की कुल किराया राशि वाले अनुबंधों के लिए यह ऑनलाइन विन्यास तैयार किया है.

* न्यूनतम शुल्क: ऐसे किराया अनुबंधों को अब न्यूनतम ₹500 का स्टांप शुल्क ऑनलाइन अदा करके विभागीय रिकॉर्ड में विधिक रूप से दर्ज कराया जा सकेगा.

* ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन: विभागीय पोर्टल पर जाकर मकान मालिक और किरायेदार, दोनों पक्षों का पूरा विवरण दर्ज करना होगा, जिसके बाद दोनों का ई-केवाईसी सत्यापन किया जाएगा.

* स्वतः गणना (Auto Calculation): पोर्टल पर जैसे ही अनुबंध की अवधि, मासिक किराया और अन्य कूट विवरण दर्ज किए जाएंगे, Stamp And Registration Department, Uttar Pradesh का सिस्टम खुद-ब-खुद देय स्टांप शुल्क की गणना कर देगा.

* सदा सुरक्षित रिकॉर्ड: ऑनलाइन भुगतान सफल होने के बाद डिजिटल स्टांपिंग युक्त रेंट एग्रीमेंट का प्रिंट तुरंत उपलब्ध हो जाएगा. यह दस्तावेज सरकारी पोर्टल पर हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, जिसे जरूरत पड़ने पर कभी भी डाउनलोड किया जा सकता है.

विशेषज्ञों की इस बाबत क्या है राय?

अधिवक्ता हरिप्रताप भारद्वाज के अनुसार, 11 महीने तक की अवधि वाले रेंट एग्रीमेंट को पंजीकृत कराने की बाध्यता नहीं होती है. और लोग नोटरी के माध्यम से इसका उपयोग कर लेते हैं. परन्तु, जैसे ही समय सीमा 11 महीने को पार करती है, दस्तावेजों का पंजीकरण करना अनिवार्य हो जाता है. निबंधन विभाग का यह नया पोर्टल आम जनता को बिचौलियों और कूट धोखाधड़ी से बचाएगा. अब घर बैठे बनने वाला यह डिजिटल स्टांप युक्त दस्तावेज अदालतों और अन्य सरकारी संस्थाओं में पूरी तरह विधिक साक्ष्य के रुप में स्वीकार्य और अधिकृत होगा.

