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UP Chunav 2027: ‘ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा…’ यूपी चुनाव से पहले रवि किशन का बड़ा बयान, अखिलेश-राहुल को भी लपेटे में लिया

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है. सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है. इस बीच, गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा.

By: Sohail Rahman | Published: September 24, 2026 8:26:32 PM IST

ब्राह्मण वोट कहीं नहीं जाएगा- रवि किशन
ब्राह्मण वोट कहीं नहीं जाएगा- रवि किशन


Ravi Kishan on Brahmin Votes: गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पी से पंडित होता है. नहीं पी से परिवारवाद होता है. ब्राह्मण इन लोगों के झांसे में नहीं आएंगे. ब्राह्मण त्यागी होता है. ब्राह्मण देता है. ब्राह्मण लेने वाला नहीं होता है. ब्राह्मण इनका झुनझुना नहीं लेंगे.

ब्राह्मण अपना सनातन, अपना धर्म, अपना राष्ट्र को मोदी-योगी में सुरक्षित महसूस करते हैं. ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा. इसके बाद उन्होंने फिर दोहराया कि ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा हम दावे के साथ कह सकते हैं.

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ब्राह्मण को क्या लालच दोगे?

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि ब्राह्मण को क्या लालच दोगे? ब्राह्मण को पद के लालच से क्या खरीदोगे तुम? तो सपा वाले भूल जाओ, पी लिखने से पंडित आपको कभी वोट नहीं करेंगे. पंडित लोगों के योगदान देखकर पागल हो जाएंगे. पी लिखने से वोट मिल जाएगा? वोट पूज्य महाराज जी की सरकार में मिलेगा. डबल इंंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित लोगों की पहचान है. राष्ट्र की पार्टी है. जो हमारी मां-बहन की रक्षा करेगा, पंडित उनका है. जो हमारी धरती की रक्षा करेगा, पंडित उनका है.



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पीएम मोदी की मिमिक्री पर क्या कहा?

मध्य प्रदेश के इंदौर में राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की मिमिक्री पर भी रवि किशन ने हमला बोला है. उन्होंने इसको लेकर कहा कि राहुल गांधी जी अभी प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर में जो कहे थे, वीडियो देखा. इससे पता चलता है कि राजनीतिक स्तर यह विपक्षियों ने इतना ओछा कर दिया इतना गिरा दिया है. सदन चलने नहीं देंगे. विकास की बातों पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी पर…भ्रष्टाचार जो उनके जमाने में होता था, वह बंद हो गया है. तो अब यह सबसे ओछापन यानी सी ग्रेड की राजनीति पर आ गए हैं.

2027 में हारेंगे, 2029 में बुरी तरह हारेंगे

रवि किशन ने कहा कि इस तरीके से ब्राह्मणों को लुभाना. पिछड़ा वर्ग का एक मोर्चा बनाएंगे. इससे पता चलता है कि यह लोग लाचार हो चुके हैं. इनको पता है कि 2027 में हारेंगे. 2029 में और बुरी तरह हारेंगे. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2047 तक भारत में रहेगी. विकसित भारत बनेगा. उसके बाद यह लोग सोचें. फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो दूर-दूर तक विपक्ष-विरोधी सपा, कांग्रेस या बसपा आते हुए नहीं दिखाई देगी.

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Tags: home-hero-pos-1Ravi Kishanup chunav 2027
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