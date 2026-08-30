Home > उत्तर प्रदेश > ‘गोरखपुर स्पेन जइसन लागेला, केहू आंख से अंधा बा तो का करी’, रवि किशन ने मंच पर बोला कुछ ऐसा; खिलखिला पड़े CM योगी

‘गोरखपुर स्पेन जइसन लागेला, केहू आंख से अंधा बा तो का करी’, रवि किशन ने मंच पर बोला कुछ ऐसा; खिलखिला पड़े CM योगी

Ravi Kishan Viral Speech: भोजपुरी अभिनेता और सांसद रवि किशन अक्सर ऐसा बयान देते हैं, जिस सुनकर लोगों को हंसी आने लगती हैं. इस बार उन्होंने गोरखपुर की तुलना स्पेन करते हुए ऐसे अंदाज में बोला कि यूपी सीएम योगी भी खिलखिला पड़े.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 30, 2026 1:48:56 PM IST

रवि किशन ने दिया ऐसा भाषण सीएम योगी हंस पड़े
रवि किशन ने दिया ऐसा भाषण सीएम योगी हंस पड़े


गोरखपुर में कल्याण मंडपम उद्घाटन के दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन का अलबेला अंदाज नजर आया. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई यूपी के मंत्री मौजूद थे. रवि किशन ने कहा कि उन्हें गोरखपुर स्मार्ट लगता है, बिल्कुल स्पेन जैसा. ये सभी बातें उन्हें ठेठ भोजपुरी भाषा में बोली, जिसे सुनने के बाद जनता ही नहीं सीएम योगी भी हंस पड़े. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखें वीडियो. 

रवि किशन ने क्या कहा?

गोरखपुर में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बशारतपुर में नवनिर्मित कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया. इस दौरान रवि किशन ने अपने मंच पर आकर जोरदार भाषण दिया. उन्होंने अपने चित परिचित भोजपुरी भाषा में बोला- ‘मुझे गोरखपुर पर गर्व है. हमके लगेला गोरखपुर स्पेन है. हमें लगेला गोरखपुर अद्भुत जगह है. हमें लगेला की गोरखपुर स्मार्ट सिटी हवे. मैं कई जगह गया हूं. अगर केहू आंख के अंधा बा त हम का करी. जेके कुछ नाहीं दिखत बा.’ इसके बाद उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए. अब ये सांसद रवि किशन का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से छाया हुआ है.

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विपक्ष पर लगाए आरोप

रवि किशन ने अपने भाषण में कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश और गोरखपुर लगातार विकास कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से ‘भारत माता की जय’ और ‘हर हर महादेव’ के नारे लगवाए. साथ ही दावा किया कि 2017 से पहले गोरखपुर में अपराध का बोलबाला था और बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं. इसी के साथ उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया.

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Tags: cm yogiravi kishan viral speech
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