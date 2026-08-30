‘गोरखपुर स्पेन जइसन लागेला, केहू आंख से अंधा बा तो का करी’, रवि किशन ने मंच पर बोला कुछ ऐसा; खिलखिला पड़े CM योगी

गोरखपुर में कल्याण मंडपम उद्घाटन के दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन का अलबेला अंदाज नजर आया. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई यूपी के मंत्री मौजूद थे. रवि किशन ने कहा कि उन्हें गोरखपुर स्मार्ट लगता है, बिल्कुल स्पेन जैसा. ये सभी बातें उन्हें ठेठ भोजपुरी भाषा में बोली, जिसे सुनने के बाद जनता ही नहीं सीएम योगी भी हंस पड़े. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखें वीडियो.

रवि किशन ने क्या कहा?

गोरखपुर में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बशारतपुर में नवनिर्मित कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया. इस दौरान रवि किशन ने अपने मंच पर आकर जोरदार भाषण दिया. उन्होंने अपने चित परिचित भोजपुरी भाषा में बोला- ‘मुझे गोरखपुर पर गर्व है. हमके लगेला गोरखपुर स्पेन है. हमें लगेला गोरखपुर अद्भुत जगह है. हमें लगेला की गोरखपुर स्मार्ट सिटी हवे. मैं कई जगह गया हूं. अगर केहू आंख के अंधा बा त हम का करी. जेके कुछ नाहीं दिखत बा.’ इसके बाद उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए. अब ये सांसद रवि किशन का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से छाया हुआ है.

गोरखपुर में आपको विकास नहीं दिख रहा तो तुम अंधे हो। अब गोरखपुर की जनता ही बेहतर बता सकती है कि शहर में कितना विकास हुआ है और कितना नहीं। सांसद रवि किशन pic.twitter.com/ItunGWDE8P — Anjali Kumari (@AnjaliKumari009) August 29, 2026

महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन तपोभूमि गोरखपुर के राप्तीनगर स्थित बशारतपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर-कमलों से ‘कल्याण मण्डपम्’ सहित ₹130 करोड़ से अधिक लागत की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। यह अवसर… pic.twitter.com/KItgxXDtK6 — Ravi Kishan (@ravikishann) August 29, 2026

विपक्ष पर लगाए आरोप

रवि किशन ने अपने भाषण में कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश और गोरखपुर लगातार विकास कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से ‘भारत माता की जय’ और ‘हर हर महादेव’ के नारे लगवाए. साथ ही दावा किया कि 2017 से पहले गोरखपुर में अपराध का बोलबाला था और बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं. इसी के साथ उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया.

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