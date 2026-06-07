कौन थे रामवृक्ष यादव? खुद को गुरु बताने वाला शख्स जिसके समर्थक हिंसक हो गए; क्या है उनकी कहानी और कैसे हुआ उनका अंत?

Who Was Ramvriksh Yadav: मथुरा में 2 जून 2016 को हुई जवाहर बाग हिंसा देश की सबसे चर्चित और भयावह घटनाओं में गिनी जाती है. इस घटना ने न केवल प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया था, बल्कि यह भी दिखाया था कि किस तरह एक गुरु बताने वाला अपने समर्थकों का बड़ा समूह खड़ा कर कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है.

इस हिंसा में एक पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी समेत कुल 24 लोगों की मौत हुई थी. इस पूरी घटना के केंद्र में था रामवृक्ष यादव, जिसने करीब 2 सालों तक मथुरा के जवाहर बाग पर कब्जा जमाए रखा था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर रामवृक्ष यादव कौन थे.

कौन थे रामवृक्ष यादव?

गाजीपुर के रहने वाले रामवृक्ष यादव कभी बाबा जय गुरुदेव के करीबी शिष्य हुआ करते थे. उस समय बाबा जय गुरुदेव के तीन सबसे करीबी सहयोगी थे: उनके ड्राइवर पंकज यादव, उमाकांत तिवारी और रामवृक्ष यादव. रामवृक्ष यादव की नजर बाबा जय गुरुदेव की लगभग ₹4,000 करोड़ की विशाल संपत्ति पर थी. हालांकि, जब बाबा ने पंकज यादव को इस संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया, तो रामवृक्ष ने बगावत के संकेत देने शुरू कर दिए. आखिरकार, उनके व्यवहार को देखते हुए बाबा ने उन्हें आश्रम से निकाल दिया.

धार्मिक नेता बनने के लिए समर्थकों से किया ये वादा

आश्रम छोड़ने और बाबा जय गुरुदेव के निधन के बाद, रामवृक्ष यादव ने खुद एक धार्मिक नेता बनने की महत्वाकांक्षा पालनी शुरू कर दी. 2014 में, उन्होंने मथुरा के जवाहर बाग में लोगों का एक समूह इकट्ठा किया और अपनी बातों से उन्हें प्रभावित किया. उन्होंने दावा किया कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चुनने की प्रक्रिया में खामियां हैं और तर्क दिया कि इन पदों को खत्म कर दिया जाना चाहिए.

उन्होंने भारतीय मुद्रा को खत्म करने और सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणाली लागू करने की मांग की. उन्होंने एक ऐसे नए राष्ट्र की कल्पना की थी जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत एक रुपया प्रति लीटर और सोने की कीमत बारह रुपये प्रति तोला होगी. उसने छोटे बच्चों के मन में यही बातें बैठा दीं. सरकारी नौकरी और पक्के घर जैसे अजीब वादों से प्रभावित होकर, जवाहर बाग में उसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी.

2 जून, 2016 की वो घटना

यह घटना 2 जून, 2016 को हुई. रामवृक्ष यादव, जो लगभग दो साल से मथुरा के जवाहर बाग पर अवैध रूप से कब्ज़ा किए हुए था, ने घोषणा की कि वह जगह खाली नहीं करेगा. उसने शुरू में 2014 में दो दिन के कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से वहां जम गया. उसने पार्क के अंदर एक खुला आश्रम बना लिया था. उसे अंदेशा था कि पुलिस उसे हटाने आएगी, इसलिए उसने अपने समर्थकों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी.

रामवृक्ष यादव के साथ हथियारबंद समर्थक थे, जिनमें लाठी चलाने वाले, तलवारबाज़ और शार्पशूटर शामिल थे. जब पुलिस ने 2 जून को उससे जवाहर बाग खाली करने को कहा, तो उसने मना कर दिया. उसने पुलिस के खिलाफ ‘मानव ढाल’ के तौर पर महिलाओं और बच्चों को सबसे आगे खड़ा कर दिया. हालांकि अधिकारियों ने जगह खाली कराने के लिए बिजली और पानी की सप्लाई काट दी थी, लेकिन रामवृक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा. जैसे ही पुलिस पार्क में घुसी, उसके समर्थकों ने पहले उन पर पत्थर फेंके और फिर गोलीबारी शुरू कर दी.

कैसे हुआ रामवृक्ष यादव का अंत?

आत्मरक्षा में पुलिस ने रबर की गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले छोड़े. इसी बीच, रामवृक्ष के समर्थकों ने मथुरा के SP मुकुल द्विवेदी और SHO संतोष कुमार यादव को घेर लिया और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी. उसके समर्थकों ने खाना पकाने के लिए पार्क में रखे गैस सिलेंडरों में आग लगा दी, जिससे जवाहर बाग में आग फैल गई. बताया जाता है कि हिंसा भड़कने के समय जवाहर बाग में लगभग 3,000 लोग मौजूद थे. हिंसा में दो पुलिस अधिकारियों समेत 24 लोगों की जान चली गई. पार्क के अंदर ज़िंदा जलने से रामवृक्ष यादव की भी मौत हो गई. भारी हिंसा के बाद, आखिरकार पुलिस ने पार्क को खाली कराया.