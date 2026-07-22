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UP Viral News: रामपुर में दो पत्नियों के विवाद पर पंचायत का अनोखा फैसला, पति के लिए बना 7 दिन का शेड्यूल

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 22, 2026 1:15:21 PM IST

रामपुर में दो पत्नियों के विवाद पर पंचायत का अनोखा फैसला
रामपुर में दो पत्नियों के विवाद पर पंचायत का अनोखा फैसला


Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में पारिवारिक विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा अब गांव से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई है. दो पत्नियों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत ने ऐसा समझौता कराया, जिसमें पति की जिम्मेदारियों से लेकर पूरे सप्ताह का रहने का कार्यक्रम तक तय कर दिया गया.

पहली पत्नी के लिए हर महीने राशन और हर हफ्ते 500 रुपये देने की बात भी इस समझौते का हिस्सा बनी.

 शिकायत लेकर पहुंची थी पुलिस चौकी

मामला रामपुर के दढ़ियाल चौकी क्षेत्र का है. पहली पत्नी का आरोप था कि दूसरी शादी के बाद पति ने उसकी और बच्चों की जिम्मेदारी उठानी लगभग छोड़ दी है. इसी शिकायत को लेकर वह पुलिस चौकी पहुंची थी. मामला आगे बढ़ता, उससे पहले दोनों पक्षों के परिजन और गांव के लोग बातचीत के लिए एक जगह बैठे.कई घंटों तक चली चर्चा में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बातें रखीं. गांव के बुजुर्गों ने माना कि विवाद लंबा खिंचने पर सबसे ज्यादा असर परिवार और बच्चों पर पड़ेगा, इसलिए आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश की गई.

 पंचायत ने तय की आर्थिक जिम्मेदारी

बातचीत के बाद तय हुआ कि पति पहली पत्नी के घर हर महीने राशन पहुंचाएगा. इसके अलावा उसके निजी खर्च के लिए हर सप्ताह 500 रुपये भी देगा. पंचायत का मानना था कि इससे पहली पत्नी की नियमित आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकेंगी.

 पति के रहने का भी बना साप्ताहिक प्लान

सिर्फ आर्थिक व्यवस्था ही नहीं, पंचायत ने पति के रहने का कार्यक्रम भी तय कर दिया. समझौते के अनुसार वह सप्ताह में तीन दिन पहली पत्नी के साथ रहेगा और तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ. सातवां दिन उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया. यही फैसला अब लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है.

 14 साल पुरानी शादी, फिर हुआ दूसरा विवाह

जानकारी के मुताबिक युवक की पहली शादी करीब 14 साल पहले हुई थी. करीब दस साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली. पहली पत्नी का कहना है कि दूसरी शादी के बाद उसका खर्च और देखभाल दोनों प्रभावित हुए. आमतौर पर ऐसे मामले अदालत या पुलिस तक पहुंचते हैं, लेकिन यहां दोनों पक्षों की सहमति से पंचायत के सामने समझौता हुआ.

परिवार में हैं चार बेटियां

बताया जा रहा है कि दोनों शादियों से पति की दो-दो बेटियां हैं. गांव के लोगों का कहना है कि लगातार विवाद का असर बच्चों पर भी पड़ रहा था. इसी वजह से पंचायत ने ऐसा रास्ता सुझाया, जिससे दोनों परिवारों के बीच तनाव कम किया जा सके.

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Tags: Panchayat Decisionrampur newsTwo Wife CaseUP NewsViral News
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