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कौन था प्रियवंश, जिसने प्रेमिका की मांग भरी, गले मिला फिर बांहों में भर कर किया ना भूलने वाला कांड

By: JP Yadav | Published: June 20, 2026 3:09:06 PM IST

कौन था प्रियवंश, जिसने प्रेमिका की मांग भरी, गले मिला फिर बांहों में भर कर किया ना भूलने वाला कांड
कौन था प्रियवंश, जिसने प्रेमिका की मांग भरी, गले मिला फिर बांहों में भर कर किया ना भूलने वाला कांड


उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक हैरान कर देने वाले मामले में प्रेमी-प्रेमिका ने शादी करने के बाद अपनी जान दे दी. हैरत की बात यह है कि एक ही दुपट्टे से प्रेमी-प्रेमिका ने जान देने से पहले कथित तौर पर शादी की. इसके तहत प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा. इसके बाद दोनों ने गले लगकर दुपट्टे का फंदा लगा लिया. इसके बाद तड़प-तड़प कर जान दे दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आत्महत्या करने से पहले लड़की की शादी उसके घरवालों ने कहीं और तय कर दी थी. इससे दोनों नाराज थे. मिलकर सुसाइड का फैसला लिया.

इसके बाद शनिवार सुहह करीब 3 बजे दोनों अपने-अपने घरों से निकले थे. सुबह दोनों को आम के पेड़ पर लटके हुए देखा. आसपास के लोगों को प्रेमी-प्रेमिका के शव पेड़ से लटके मिले. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

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दो साल से था दोनों के अफेयर

 पूरा मामला शहर से 50 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य थाना क्षेत्र का है. लड़की 16 साल की थी, जबकि लड़के की उम्र 19 साल बताई जा रही है. लड़का-लड़की का दो साल से अफेयर चल रहा था. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक,लड़का प्रियवंश क्योटाना गांव का रहने वाला थे. वह अपने पिता रामू अर्कवंशीय के साथ रहता था. 2 साल पहले पड़ोस में रहने वाली लड़की से उसे प्यार हो गया. वह लड़की भी बाद में प्यार करने लगी. ग्रामीणों को जानकारी लगी तो उन्होंने पिता से बात की और कहा कि इससे गांव के अन्य लड़कों और लड़कियों पर असर पड़ेगा. इस पर लड़की के घरवालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी. फरवरी में युवती का तिलक भी हो गया और नवंबर में शादी तय कर दी गई.

सुसाइड की नहीं थी भनक

उधर, पिता का कहना है कि बेटा प्रियवंश सुबह 3 बजे घर से निकला. प्रियवंश के पिता ने बताया- लड़की के घरवालों को उनके बेटे से मिलना-जुलना पसंद नहीं था. इसके तहत ही दो दिन पहले लड़की पक्ष के लोगों ने उनके बेटे और युवती के प्रेम संबंध की शिकायत की थी. इसके बाद उन्होंने बेटे को डांटा-फटकारा था. इस बीच शनिवार सुबह छत पर जाकर देखा तो बेटा घर पर नहीं था, वहीं युवती भी अपने घर से गायब थी. सुबह करीब 5 बजे गांव के लोगों ने पेड़ से दो लाशें लटकती हुई देखीं.

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लड़की वालों ने प्रेम संबंध से किया इन्कार

उधर, लड़की के घरवालों ने पुलिस की पूछताछ में किसी भी प्रेम संबंध से इन्कार किया है. एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि प्रेमी-प्रेमिका के शव पेड़ से लटके हुए मिले हैं. मौके पर सिंदूर की पुड़िया मिली है. लड़की की मांग में सिंदूर भरा हुआ था.

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Tags: rampur news
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