UP: न्यूजीलैंड से चुपचाप गांव पहुंचा सौतेला बेटा, कार वॉशिंग सेंटर पर बरसाईं गोलियां; रिश्ते की दादी से शादी बनी नवजोत की हत्या की वजह?

Rampur Navjot Singh Murder: यूपी के रामपुर में एक रिश्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया. कार वॉशिंग सेंटर चलाने वाले नवजोत सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड में पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, वह कोई अनजान शख्स नहीं, बल्कि नवजोत का सौतेला बेटा अवदीप सिंह है.

पुलिस के मुताबिक, वह न्यूजीलैंड से चुपचाप भारत आया था और उसने अपने फुफेरे भाई राजनदीप सिंह उर्फ रजविंदर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि नवजोत का रिश्ता परिवार में दादी के समान मानी जाने वाली महिला से जुड़ा था. हालांकि, हत्या की असल वजह और आरोपियों की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 10 अक्तूबर को रामपुर के मिलकखानम थाना क्षेत्र के कुम्हरिया कलां गाव में हुई. टाहकला गांव निवासी 29 वर्षीय नवजोत सिंह मिलकखानम बिलासुपर मार्ग पर अपना गिल कार वॉशिंग सेंटर चलाते थे. वह दुकान पर बैठे थे, तभी कार से आए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. सीने में चार गोलियां लगने से उनकी मौत हो गई. वारदात के दौरान करीब सात राउंड फायर किए जाने की बात सामने आई थी.

न्यूजीलैंड से आया था सौतेला बेटा

पुलिस ने मामले की जांच के बाद सोमवार 12 अक्तूबर 2026 को पीपलीवन के जंगल में नहल बैराज के पास दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनकी पहचान टाहकला निवासी अवदीप सिंह और बिलासपुर इलाके के कचनाल गांव निवासी राजनदीप सिंह उर्फ रजविंदर के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, अवदीप नवजोत का सौतेला बेटा है और वह न्यूजीलैंड सा आया था.

झाड़ियों में छिपाई कार

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल ग्रे रंग की ऑल्टो कार बरामद की. कार का नंबर UK 06 M 8966 है, जिसे पीपलीवन के जंगल में झाड़ियों के बीच छिपाया गया था. गाड़ी से 315 बोर के दो खोखा कारतूस भी मिले.

ASP अनुराग सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल कार और हथियार बरामद कर लिए गए हैं. अवदीप के पास से 315 बोर का तमंचा और दो कारतूस मिले. राजनदीप के पास से भी 315 बोर का तमंचा, दो कारतूस और 32 बोर की पिस्टल के साथ दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR

नवजोत की हत्या के मामले में 11 अक्टूबर 2026 को 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. co हर्षिता सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी है और हत्याकांड में उनकी भूमिका की जांच कर रही है.