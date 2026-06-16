पहले धोखा, फिर फेरे और राज! जिसे रिया गुप्ता समझकर रचाई शादी, वह निकली यास्मीन, जानिए तीन दिन में क्या-क्या हुआ

Rampur marriage fraud: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से विवाह के नाम पर धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक महिला ने अपनी पहचान छिपाकर खुद को ‘रिया गुप्ता’ बताया और एक हिंदू युवक से विवाह कर लिया. शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी असली पहचान सामने आने पर पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया. पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि उससे शादी कराने के नाम पर एक लाख रुपये भी लिए गए थे.

रिया गुप्ता’ बताकर कराई गई शादी

पीड़ित युवक पुनीत के अनुसार उसकी शादी 11 जून को एक युवती से कराई गई थी, जिसे उसके सामने ‘रिया गुप्ता’ के रूप में पेश किया गया था. परिवार को बताया गया था कि लड़की हरिद्वार की रहने वाली है. विवाह की सभी तैयारियां इसी जानकारी के आधार पर की गईं. हालांकि शादी के कुछ दिन बाद ही युवक को पता चला कि जिस महिला से उसका विवाह हुआ है, उसका वास्तविक नाम यास्मीन है और वह बरेली जिले के आंवला क्षेत्र की रहने वाली है.

रिश्तेदार की तलाश से शुरू हुई पूरी कहानी

पुनीत ने बताया कि उसके मौसा अपने भांजे के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे. इसी दौरान कल्लू और राम सिंह नाम के दो लोगों ने विवाह कराने की बात कही. उन्होंने दावा किया कि उनकी नजर में एक लड़की है, जिसकी शादी कराई जा सकती है. जब खर्च के बारे में पूछा गया तो आरोपियों ने एक लाख रुपये की मांग रखी. पुनीत का कहना है कि शादी की तारीख तय होने के बाद उसने पूरी रकम दे दी और 11 जून को विवाह संपन्न हो गया. युवक के मुताबिक शादी के शुरुआती दो दिन सामान्य रहे. तीसरे दिन महिला ने तबीयत खराब होने की बात कही और डॉक्टर के पास ले जाने को कहा. डॉक्टर के यहां पहुंचने पर उसने कुछ देर के लिए युवक को बाहर भेज दिया. इसके बाद दोनों घर लौट आए, लेकिन महिला का व्यवहार बदलने लगा. इसी दौरान डायल 112 और सिविल लाइंस थाना पुलिस युवक के घर पहुंच गई. पुलिस की मौजूदगी में दस्तावेजों की जांच की गई, जिसके बाद महिला की वास्तविक पहचान सामने आ गई.

आधार कार्ड की जांच में खुला राज

पीड़ित का आरोप है कि महिला के पास एक नकली आधार कार्ड था, जबकि उसका असली आधार कार्ड मोबाइल फोन में मौजूद था. दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला कि उसका नाम रिया नहीं बल्कि यास्मीन है. युवक ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला सुनियोजित धोखाधड़ी का हिस्सा है और लोगों को फंसाकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं. पीड़ित का कहना है कि बाद में उसे पता चला कि महिला पहले से शादीशुदा है. उसका परिवार भी है और बच्चे भी हैं. इसी जानकारी के सामने आने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. युवक ने आरोप लगाया कि विवाह के माध्यम से उसे धोखे में रखा गया और आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया गया.

एक लाख रुपये लेकर शादी कराने का आरोप

पुनीत का दावा है कि कल्लू और राम सिंह नामक व्यक्तियों ने शादी कराने के लिए उससे एक लाख रुपये लिए थे. उसके अनुसार पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे लड़की की वास्तविक पहचान और वैवाहिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. मामले में दर्ज शिकायत में इन दोनों व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है. मामले पर जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया कि सिविल लाइंस थाने में युवक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच में सामने आया कि महिला ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर विवाह किया था. पुलिस के अनुसार महिला पहले से विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं. आरोप है कि वह नए विवाह के बाद जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार होने की योजना में थी.

आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. वहीं, मामले में नामजद कल्लू और राम सिंह की तलाश जारी है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित विवाह ठगी गिरोह तो सक्रिय नहीं है.