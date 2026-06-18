मुस्लिम से हिंदू बनी यास्मीन, भोले-भाले युवक को प्यार में फंसाया, शादी की और फिर…

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में शादी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी पर कथित तौर पर गलत पहचान बताकर शादी करने का आरोप लगाया है. युवक का दावा है कि शादी से पहले महिला ने अपना नाम रिया गुप्ता बताया था, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि महिला की असली पहचान कुछ और है. युवक ने आरोप लगाया कि महिला पहले से शादीशुदा थी और उसके बारे में जानकारी उससे छिपाई गई.

युवक के मुताबिक, उसकी शादी 11 जून को हुई थी. शादी तय होने से पहले उसे बताया गया था कि लड़की का नाम रिया गुप्ता है और वह हरिद्वार से है. युवक का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद उसे जानकारी मिली कि महिला का नाम यास्मीन है और वह बरेली जिले के आंवला इलाके की रहने वाली है. युवक ने यह भी आरोप लगाया कि शादी कराने के लिए उससे एक लाख रुपये लिए गए थे.

शादी के बाद बदली कहानी

पीड़ित युवक पुनीत का कहना है कि शादी के शुरुआती दिन सामान्य रहे, लेकिन कुछ समय बाद उसे कुछ बातों पर शक हुआ. युवक के अनुसार, महिला ने तबीयत खराब होने की बात कही और डॉक्टर को दिखाने की बात सामने आई. इसके बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया और मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची. पुनीत ने आरोप लगाया कि शादी कराने में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे, जिन्होंने उसे रिश्ता कराने का भरोसा दिया था. युवक का कहना है कि उसे शादी से पहले महिला के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, युवक की शिकायत में शादी के दौरान धोखाधड़ी और पहचान छिपाने के आरोप लगाए गए हैं. अब पुलिस इस पूरे मामले में जुड़े सभी तथ्यों और लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.