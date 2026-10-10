Rampur Crime: महिला का पकड़ा गिरेबान, पैर में मारी लात और तमंचा… घर लौटी पत्नी पर बरसा पति, नंदोई और ससुरालियों का कहर

Rampur In Laws Assault Woman: उत्तर प्रदेश के रामपुर में इंसाफ की उम्मीद लेकर कचहरी पहुंची एक महिला जब घर लौटी, तो उसे कथित तौर पर अपने ही ससुराल वालों की हिंसा का शिकार होना पड़ा. आरोप है कि महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई, पैर में लात मारी गई और तमंचा दिखाकर डराया गया. इतना ही नहीं, उसका मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है. महिला कि पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

कचहरी से घर पहुंचते ही शुरू हुआ विवाद

मामला रामपुर के गंज थाना इलाके के मोहल्ला खटकान का है. यहां की रहने वाली हलीमा खातून ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 7 अक्टूबर को वह एक मामले में तारीख पर कचहरी गई थीं. वहां उनकी मुलाकात पति से हुई, जो उन्हें अपने साथ घर ले आया. जब उन्होंने गंज थाने जाने की बात कही, तो पति, नंदोई और ससुराल पक्ष के अन्य लोग नाराज हो गए. आरोप है कि इसके बाद नईम उर्फ शानू, अरशी, फहाद खान, शाहनवाज और उनके पति ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए बुरी तरह मार पिटाई की.

गिरेबान पकड़ा, पैर में मारी लात और तमंचा दिखाने का आरोप

हलीमा खातून ने आरोप लगाया कि नईम उर्फ शानू ने उनका गिरेबान पकड़ लिया और पैर में लात मारी. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें तमंचा दिखाकर डराया गया, मोबाइल छीन लिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई. महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान

महिला की पिटाई का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. CO सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, विवेचना के दौरान मोहल्ला खटकान निवासी अयान का नाम भी सामने आया. गंज पुलिस ने शाहनवाज और अयान को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.