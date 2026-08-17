Home > उत्तर प्रदेश > Rampur Crime: जमीन के लालच में जल्लाद बन गया पति, हाथ-पैर बांधे, ऐसी जगह दिए करंट के झटके मौके पर निकले प्राण, फिर किया उससे भी बड़ा कांड!

Rampur Crime: जमीन के लालच में जल्लाद बन गया पति, हाथ-पैर बांधे, ऐसी जगह दिए करंट के झटके मौके पर निकले प्राण, फिर किया उससे भी बड़ा कांड!

मायके से मिली हक की जमीन को जब पत्नी ने बेचने से इन्कार कर दिया तो हैवान पति बुरी तरह प्रताड़ित करने लगा, हाथ-पैर बांधे और शरीर के संवेदनशील अंगों समेत 6 जगह पर करंट के जोरदार झटके हेकर पत्नी की हत्या कर दी.

By: Kajal Jain | Published: August 17, 2026 6:52:12 PM IST

Rampur Crime: जमीन के लालच में जल्लाद बन गया पति, हाथ-पैर बांधे, ऐसी जगह दिए करंट के झटके मौके पर निकले प्राण, फिर किया उससे भी बड़ा कांड!
Rampur Crime: जमीन के लालच में जल्लाद बन गया पति, हाथ-पैर बांधे, ऐसी जगह दिए करंट के झटके मौके पर निकले प्राण, फिर किया उससे भी बड़ा कांड!


उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से मानवता को झकझोर कर रख देने वाला एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. केमरी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पति ने हैवानियत की हदें पार करते हुए अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. वजह सिर्फ इतनी थी कि मृतका नसरीन अपने मायके से मिली जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि उसका पति इस्रार उर्फ गुड्डू लगातार उस जमीन को बेचने का दबाव बना रहा था. इस खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए हैवान पति ने आधी रात को पहले पत्नी के हाथ-पैर बांधे और फिर पंखे के तार से उसके प्राइवेट पार्ट्स में बिजली का करंट लगाकर तड़पा-तड़पा कर मार डाला. इसके बाद आरोपी पति शव को कार में रखकर अपने गांव ले गया और नाटक करने लगा कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है. हालांकि, सतर्क ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

मायके की जमीन को लेकर था विवाद

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह दर्दनाक घटना रामपुर जिला मुख्यालय से करीब 39 किलोमीटर दूर केमरी थाना क्षेत्र के टांडा हुरमतनगर की है. मृतका नसरीन (36) की शादी साल 2013 में भटपुरा तरन गांव के रहने वाले इसरार उर्फ गुड्डू के साथ हुई थी. नसरीन के माता-पिता की शादी के तुरंत बाद मौत हो गई थी और संपत्ति का बंटवारा हुआ था, जिसमें नसरीन को आधा बीघा जमीन मिली थी. उनका कोई भाई नहीं था इसलिए एक अन्य बहन से आधा बीघा जमीन और खरीद ली थी, जिससे उसके पास कुल एक बीघा जमीन हो गई थी. मृतका के चाचा ने बताया कि नसरीन के ससुराल वाले उस जमीन को बेचना चाहते थे, लेकिन नसरीन अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जमीन बेचने से लगातार मना कर रही थी. 

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रात को 2 बजे की हैवानियत की हदें पार 

मृतका के परिजनों ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 14 अगस्त की रात करीब 2 बजे आरोपी इसरार ने एक बार फिर नसरीन पर जमीन बेचने का दबाव बनाया. जब नसरीन ने फिर से मना कर दिया, तो दोनों के बीच तीखी झड़प और मारपीट शुरू हो गई. गुस्से में अंधे हो चुके इसरार ने बेरहमी से अपनी पत्नी नसरीन के हाथ-पैर बांध दिए. इसके बाद उसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए तूफान पंखे के खुले हुए बिजली के तार से नसरीन के प्राइवेट पार्ट्स और शरीर के अन्य हिस्सों में करंट लगा दिया, जिससे तड़प-तड़प कर उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतका के शरीर और गले पर चोट के गंभीर निशान भी पाए गए, जिससे साफ पता चलता है कि हत्या से पहले उसके साथ भयंकर मारपीट की गई थी.

लाश को गांव लेकर पहुंचा कातिल पति, पकड़ा गया 

हत्या को अंजाम देने के बाद शातिर इसरार ने सबूत छुपाने और पुलिस से बचने के लिए एक चाल चली. वह शनिवार सुबह करीब 7 बजे एक किराए की कार में अपनी पत्नी के शव को रखकर अपने पैतृक गांव भटपुरा तरन ले गया. वहां वह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए ग्रामीणों को झूठी कहानी सुनाने लगा कि उसकी पत्नी की मौत करंट लगने से हुई है. लेकिन मृतका के शरीर की हालत और गले के निशानों को देखकर गांववालों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे दी. सूचना मिलते ही केमरी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी पति इसरार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने मौके से स्टॉर्म फैन का तार, फटी हुई काली पॉलीथिन और एक ब्लैक कीपैड मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें:- पापा के फ्रेंड के साथ भाग गई मां, नाना-नानी को बताने जा रही थी करतूतें; मासूम को उठाया और 2 महीने तक… ऐसे हुआ पूरे कांड का पर्दाफाश!

Tags: clash over property disputecrime newshome-hero-pos-5Husband Wife disputeProperty Dispute MurderUP Crime News
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