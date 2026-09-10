Home > उत्तर प्रदेश > Rampur Crime: पत्नी के घर छोड़कर जाने पर बेचैन हो गया पति, वापस बुलाने के लिए दोस्त के साथ मिलकर बनाया ऐसा प्लान, पुलिस के छूटे पसीने

Rampur Crime: पत्नी के घर छोड़कर जाने पर बेचैन हो गया पति, वापस बुलाने के लिए दोस्त के साथ मिलकर बनाया ऐसा प्लान, पुलिस के छूटे पसीने

Rampur Crime: उत्तर प्रदेश के रामपुर में विकास ने 2 शादियां की है. वह अपनी दूसरी पत्नी तरन्नुम को मारता-पीटता था. जिसकी वजह से वह घर छोड़कर चली गई और अपने भाई के दोस्त के साथ दूसरा निकाह कर लिया. इसके बाद विकास ने उसे वापस बुलाने के लिए अपने दोस्त शंभू के साथ मिलकर अपने ही बेटे की किडनैपिंग की साजिश रची. पुलिस ने आज पूरे मामले का खुलासा किया.

By: Sohail Rahman | Published: September 10, 2026 10:59:25 PM IST

उत्तर प्रदेश के रामपुर में पत्नी को वापस बुलाने के लिए पति ने अपने बेटे को किया किडनैप
उत्तर प्रदेश के रामपुर में पत्नी को वापस बुलाने के लिए पति ने अपने बेटे को किया किडनैप


Rampur Crime: उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए खुद के ही साढ़े तीन साल के बेटे के किडनैपिंग की साजिश रच दी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने 2 शादियां की हैं. दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और दूसरा निकाह भी कर लिया था. जिसकी वजह से उन्होंने दबाव बनाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर बच्चे को सितारगंज भेज दिया.

इसके बाद अज्ञात के खिलाफ बेटे के किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी. पुलिस ने जब इस मामले में जांच-पड़ताल शुरू की तो सारी सच्चाई सामने आ गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को दस्तयाब किया. आज यानी गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया.

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दूसरी पत्नी तरन्नुम के साथ करता था मारपीट

हंश बिहार कॉलोनी में विकास कुमार कश्यप अपने परिवार के साथ रहता है. उसकी 2 पत्नियां और दोनों से उसके 5 बच्चे हैं. पहली पत्नी बीना कश्यप से उसके 2 बच्चे हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ दूसरी पत्नी तरन्नुम से उसके 3 बच्चे हैं. बताया जा रहा है कि विकास अमरूद के बाग का ठेका लेकर अपना गुजर बसर करता है. बताया जा रहा है कि विकास अपनी दूसरी पत्नी तरन्नुम के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था. इसी बात से नाराज होकर वह 19 अगस्त को घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद विकास ने 21 अगस्त को अपनी दूसरी पत्नी तरन्नुम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसकी जांच में सामने आया कि तरन्नुम ने अपने भाई के दोस्त के साथ निकाह कर लिया और उसी के साथ रहना चाहती थी.



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पत्नी तरन्नुम पर दबाव बनाने की रची साजिश

जिसके बाद विकास ने अपनी पत्नी को वापस घर बुलाने के लिए अपने दोस्त शंभू के साथ मिलकर एक प्लान बनाया. जिसके अनुसार, उनके अपने ही बेटे के किडनैपिंग की साजिश रची. प्लान के मुताबिक, बच्चे को सितारगंज शंभू के साथ भेज दिया गया. इसके बाद 6 सितंबर को थाने में शिकायत दी कि अज्ञात व्यक्ति उसके साढ़े तीन साल के बेटे का अपहरण कर ले गया है. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और सबूत जुटाए. इसी दौरान बच्चे के पिता विकास कुमार की भूमिका संदिग्ध लगी.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को विकास की करतूतों का पता चला. जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार को विकास को बिलासपुर नवीन मंडी के जीरो पॉइंट से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद विकास की निशानदेही पर बच्चे को सुरक्षित सितारगंज से बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने विकास के दोस्त शंभू को भी गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

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Tags: crime newshome-hero-pos-8UP News
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