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कौन हैं रामचंद्र दास, जिनपर आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा मामला

Who is Ramchandra Das: उत्त प्रदेश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाने आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुलासा किया कि उनपर रामचंद्र दास ने दबाव बनाया था.

By: Sohail Rahman | Published: June 10, 2026 3:25:30 PM IST

आशुतोष ब्रह्मचारी ने रामचंद्र दास पर लगाए गंभीर आरोप
आशुतोष ब्रह्मचारी ने रामचंद्र दास पर लगाए गंभीर आरोप


Ashutosh Brahmachari Allegation: उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. दरअसल, उन्होंने कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, उनमें मुझे गुमराह किया गया. इसके अलावा, उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझपर रामचंद्र ने ही दबाव बनाया.

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि इसमें खई अधिकारी भी शामिल हैं. मुझे गुमराह किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि मैं यह कहते हुए दुख महसूस कर रहा हूं कि ये कुकर्मी, ढोंगी, फ्रॉडी रामचंद्र दास, जो कभी मेरे गुरु भाई रहे हैं. उनपर गंभीर आरोप लगाने के मेरे पास कारण हैं. गुरुजी के प्रति मेरा सम्मान पहले भी था. आज भी है और जीवनभर रहेगा.

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कौन हैं रामचंद्र दास?

ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रामचंद्र दास कौन हैं? तो आपको बता दें कि रामचंद्र दास प्रसिद्ध संत जगद्गुरु रामभद्राचार्य के आधिकारिक उत्तराधिकारी और तुलसी पीठाधीश्वर के पद पर आसीन हैं. अगर उनके मूल नाम की बात करें तो वो जय मिश्रा है और वे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं.

बताया जाता है कि उन्होंने बचपन से ही जगद्गुरु रामभद्राचार्य की सेवा में जुड़े रहे हैं. आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए अलग-अलग आरोपों की वजह से चर्चा में रहे हैं. उनके इन आरोपों पर  जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. उन्होंने इन बयानों का खंडल करते हुए कहा था कि यह उनके और उनके शिष्य की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है.

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आशुतोष ब्रह्मचारी ने क्या कहा?

वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि वह पहले अपने घर और संत समाज के भीतर सुधार की शुरुआत करेंगे. इसलिए उन्होंने अपनी प्रस्तावित सनातन न्याय यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि अब उनका प्राथमिक उद्देश्य कथित आरोपों को लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करना है. इसके अलावा, उन्होंने यात्रा बाद में शुरू करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पहले रामचंद्र दास को जेल भेजेंगे.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि पहले बटुकों के साथ कथित कुकर्म के मामले में प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति को बचाया था. मेरे गुरु के आशीर्वाद से वो बच गया था. हालांकि, इन आरोपों की अब तक स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है.

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Tags: UP News
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