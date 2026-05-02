Ramanujganj accident: रामानुजगंज रिंग रोड पर भीषण हादसा, बाइक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर, 4 घायल

Ramanujganj accident: बलरामपुर रामानुजगंज में शनिवार सुबह करीब 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जब तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी. इस घटना में कुल चार लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसा वार्ड क्रमांक 3 स्थित रिंग रोड पर हुआ, जहां घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को मारी जोरदार टक्कर

जानकारी के अनुसार, घर के बाहर खड़े मोहम्मद मकसूद (52 वर्ष) को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही लोगों की भीड़ जमा हो गई. हादसे के दौरान बाइक पर सवार मनोज (22 वर्ष), उसकी पत्नी गीता (19 वर्ष) और भतीजी प्रतिमा (14 वर्ष) भी घायल हो गए. टक्कर के बाद सभी लोग सड़क पर गिर पड़े, जिससे उन्हें चोटें आईं.

दो की हालत गंभीर

गंभीर रूप से घायल मनोज और मोहम्मद मकसूद को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. वहीं गीता और प्रतिमा को हल्की चोटें आने के कारण 100 बिस्तर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. डॉक्टरों की निगरानी में सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि बाइक सवार सभी लोग सुगवादामर, झारखंड के निवासी हैं. वे किसी निजी कार्य से क्षेत्र में आए थे, तभी यह हादसा हो गया.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

स्थानीय लोगों के अनुसार, रिंग रोड पर तेज रफ्तार वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं. इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर सख्त गति नियंत्रण उपाय लागू करने की मांग की है. स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से स्पीड ब्रेकर बनाने, ट्रैफिक निगरानी बढ़ाने और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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