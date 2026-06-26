Ram Temple Donation Scam Case: जानिये कौन हैं राम मंदिर में चोरी के 8 आरोपी, जिन्हें किया गया गिरफ्तार

Ram Temple Donation Scam Case: अयोध्या (पूर्व में फैजाबाद) में स्थित राम मंदिर में ‘दान चोरी’ और गबन के मामले में विशेष जांच टीम (SIT) की ओर से टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के कुछ घंटों बाद ही हुई. गुरुवार को इन 8 आरोपियों के खिलाफ देर रात मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

कौन हैं 8 आरोपी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की सिफारिश के बाद पुलिस ने आठ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, रमाशंकर यादव (टिन्नू), सुभाष. करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा का नाम शामिल है.

क्या-क्या हैं आरोप

आरोप में चोरी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी का सामान लेना या छिपाना, आपराधिक साजिश और एक ही मकसद को पूरा करने के लिए किए गए काम शामिल हैं. इसके साथ ही 8 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

यह FIR SIT की सिफारिशों के बाद दर्ज की गई थी. SIT का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए किया था. राम मंदिर में मिले दान के कथित दुरुपयोग के आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया.

अखिलेश ने उठाए सवाल, कहां बड़ी मछलियां बच जाएंगीं

7 जून को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उन रिपोर्टों का ज़िक्र किया जिनमें आरोप लगाया गया था कि मंदिर में दिए गए दान के करोड़ों रुपये गायब हैं और उन्होंने अदालतों से इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया, जिसके बाद यह विवाद राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया. उस समय आरोपों का जवाब देते हुए, विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रमुख आलोक कुमार ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले इस विवाद से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

छोटी मछलियों को सज़ा मिलेगी: अखिलेश यादव

FIR दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने X पर एक पोस्ट में जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP सरकार के तहत छोटी मछलियों को सज़ा मिलेगी जबकि बड़ी मछलियाँ बच जाएंगीं.

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