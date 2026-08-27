यूपी का वह CM जिसे पीएम आवास में नहीं पहचान पाया कोई, अटल बिहारी तक निहारते रहे चेहरा!

Ram Prakash Gupta : वर्ष 1999 में राम प्रकाश गुप्ता का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना ना केवल ऐतिहासिक था बल्कि इत्तेफाक भी था. जाने-अनजाने इसकी स्क्रिप्ट 2 साल पहले वर्ष 1997 में ही लिख दी गई थी जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मायावती के साथ 6-6 महीने के एग्रीमेंट के तौर पर मुख्यमंत्री बने थे. मामूली राजनीतिक अनबन के चलते मायावती ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया तो कल्याण सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़कर बगैर मायावती के समर्थन के ही यूपी में सरकार बना ली. शुरुआत में यह आसान था और लगा भी, लेकिन वर्ष 1999 आते-आते उनका अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ टकराव शुरू हो गया. बताया जाता है कि उनकी भिड़ंत उस दौर के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो गई थी. आखिरकार कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया. इसके बाद राम प्रकाश गुप्ता को यूपी का सीएम बनाना पड़ा.

कई दावेदारों को धराशायी कर बने थे यूपी के सीएम

राम प्रकाश गुप्ता को सगंठन में बखूबी जाना जाता था, लेकिन वह जनमानस के नेता नहीं थे. बावजूद इसके भाजपा आलाकमान ने उनके नाम पर अपनी मुहर लगाई. इससे पहले कई बैठकें हुईं. उस समय राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, ओम प्रकाश सिंह, केशरीनाथ त्रिपाठी, लाल जी टंडन और विनय कटियार जैसे दिक्कत नेता सीएम पद के दावेदार थे. इन सबके बीच 36 का आंकड़ा था और यह जग जाहिर था. इनमें से कोई किसी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता. यह बात केंद्रीय नेतृत्व को पता थी. आलाकमान यह भी जानता था कि इनमें किसी एक को सीएम बनाया तो बाकी नेता उसकी सरकार नहीं चलने देंगे.

2 घंटे में पुलिस तलाश पाई

काफी माथापच्ची के बाद 11 नवंबर, 1999 को भाजपा आलाकमान ने राम प्रकाश गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी. 12 नवंबर, 1999 को उन्होंने राज्य के 19वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली. इसके बाद करीब एक साल तक यानी 28 अक्टूबर 2000 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे. इससे पहले यानी 11 नवंबर, 1999 को रोचक बात हुई. दरअसल, जब भाजपा ने उनका नाम तय कर लिया, तब उन्हें दिल्ली तलब किया गया. हैरत की बात यह है कि भाजपा के ज्यादातर नेताओं को पता नहीं था कि राम प्रकाश गुप्ता लखनऊ में कहां रह रहे हैं? कहा जाता है कि इसके बाद लखनऊ पुलिस को रामप्रकाश गुप्ता का दो कमरे का घर ढूंढने में रात को 2 घंटे से ज्यादा लग गए थे.

दिल्ली में हुआ आधिकारिक एलान

अगले दिन यानी 12 नवंबर, 1999 को राम प्रकाश गुप्ता दिल्ली पहुंचे और पीएम हाउस गए. यहां पर लॉन में खड़े राम प्रकाश गुप्ता को किसी भी पत्रकार ने नहीं पहचाना था. वहीं, बीजेपी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे ने ऐलान किया कि ये रामप्रकाश गुप्ता हैं और कल्याण सिंह की जगह लेने जा रहे हैं. हैरत की बात यह है कि अटल बिहार वाजपेयी भी कुछ देर देखने के बाद राम प्रकाश गुप्ता को पहचान पाए, क्योंकि दोनों के मुलाकात इससे पहले नाम मात्र को हुई थी.