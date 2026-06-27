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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस विवाद में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, इस दिन होगा बड़ा फैसला

Ram Mandir Trust: अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के लिए चढ़ावे को लेकर विवाद अब तक के सबसे बड़े विवाद में बदल गया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (ट्रस्ट) के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है.

By: Shristi S | Published: June 27, 2026 5:20:03 PM IST

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस विवाद में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस विवाद में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा


Champat Rai and Anil Mishra Resignation: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के लिए चढ़ावे को लेकर विवाद अब तक के सबसे बड़े विवाद में बदल गया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (ट्रस्ट) के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है.

पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक और धार्मिक बयानबाजी के बीच, ट्रस्ट ने खुद एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर इन दोनों सीनियर अधिकारियों के इस्तीफे मिलने की पुष्टि की है.

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आने वाली मीटिंग में लिया जाएगा आखिरी फैसला 

ट्रस्ट की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर परिसर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटनाओं से पूरा ट्रस्ट हैरान, आहत और बहुत दुखी है. सभी राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधि के तौर पर, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. 

ट्रस्ट ने साफ किया कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मिल गए हैं, और ट्रस्ट उन पर विचार करेगा और अपनी आने वाली मीटिंग में आखिरी फैसला करेगा. राम मंदिर ट्रस्ट की अगली मीटिंग 11 जुलाई को होनी है. इस मीटिंग में ट्रस्ट नए जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति पर चर्चा कर सकता है और डॉ. अनिल मिश्रा की जगह किसी और को ट्रस्ट मेंबर के तौर पर चुनने पर विचार कर सकता है.

चांदी की ईंटें और गहने सुरक्षित

अफवाहों पर विराम लगाते हुए और देश और दुनिया भर के लाखों भक्तों को भरोसा दिलाते हुए, ट्रस्ट ने कहा कि भगवान श्री राम की सेवा में ट्रस्ट के अधिकारियों को निजी तौर पर दान की गई सभी चांदी की ईंटें, सोने के गहने और दूसरी कीमती चीजें पूरी तरह सुरक्षित हैं और हर पैसे का पूरा हिसाब मौजूद है.

मंदिर के दान पेटियों से पैसे गायब होने के बारे में, ट्रस्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से एक अंतरिम रिपोर्ट (शुरुआती रिपोर्ट) मिल गई है. इस रिपोर्ट के आधार पर, ट्रस्ट के अनुरोध पर पुलिस प्रशासन ने एक ऑफिशियल FIR दर्ज कर ली है, और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चल रही है.

गुमराह करने वाली अफवाहों से बचने की अपील

प्रेस रिलीज के आखिर में ट्रस्ट ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि कुछ असामाजिक, अधार्मिक और मतलबी लोग इस पूरे विवाद की आड़ में सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. ट्रस्ट सभी राम भक्तों से अपील करता है कि वे सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही गुमराह करने वाली और बेबुनियाद अफवाहों का शिकार न हों, और दूसरों को भी इनका शिकार होने से रोकें. ट्रस्ट को पूरा भरोसा है कि विवाद के ये बादल जल्द ही छंट जाएंगे और सच्चाई की रोशनी सबके सामने आएगी.

Tags: ayodhyachampat raiRam Mandiruttar pradesh
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