दान विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में हलचल तेज, चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफों के बीच 11 जुलाई की बैठक पर टिकीं निगाहें

Ram Mandir News: अयोध्या में राम मंदिर के संचालन से जुड़े ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 11 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें संगठन के भविष्य और नेतृत्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट के पुनर्गठन पर भी चर्चा हो सकती है.

राम मंदिर में दान से जुड़े विवाद के बाद ट्रस्ट के महासचिव ‘चंपत राय’ और कोषाध्यक्ष ‘डॉ. अनिल मिश्रा’ ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे ट्रस्ट नेतृत्व को सौंप दिए हैं. अब इन इस्तीफों पर 11 जुलाई की बैठक में विचार किया जाएगा. साथ ही पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी चर्चा है.

ट्रस्ट के पुनर्गठन की अटकलें

सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक चुनौतियों और नेतृत्व से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए पूरे ट्रस्ट के पुनर्गठन का प्रस्ताव सामने आ सकता है. बैठक में नए स्वरूप के ट्रस्ट पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

नेतृत्व की कमी बनी बड़ी चुनौती

राम मंदिर के दैनिक संचालन और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मुख्य रूप से चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा संभाल रहे थे. उनके इस्तीफे के बाद ट्रस्ट के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, ट्रस्ट सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा का निधन हो चुका है और अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास लंबे समय से अस्वस्थ हैं. ट्रस्ट के कई अन्य सदस्य भी अधिक उम्र के हैं, जिससे सक्रिय प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.

पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. अब नामजद आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है. संबंधित तहसीलों से जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों का रिकॉर्ड भी मंगाया जाएगा. इसके अलावा हाल के वर्षों में हुई खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री की भी जांच होगी.

बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की होगी जांच

जांच एजेंसियां आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों, निवेश, बीमा, लॉकर और बड़े वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल कर सकती हैं. आयकर रिटर्न और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आय के स्रोत की भी जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर रिश्तेदारों के नाम दर्ज संपत्तियों की भी जांच हो सकती है.

शुरुआती जांच में मिले कई अहम संकेत

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से जरूरी डेटा हटाने की कोशिश की. कई मोबाइल फोन फॉर्मेट किए गए, जबकि व्हाट्सएप समेत अन्य ऐप्स का डेटा भी डिलीट मिला. पुलिस अब डिजिटल सबूतों को दोबारा हासिल करने का प्रयास कर रही है.जांच के दौरान बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांची जा रही है. चढ़ावे की राशि की गणना और जमा प्रक्रिया से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.

टिन्नू एंड गैंग पर भी जांच का फोकस