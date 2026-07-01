राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति? इन 2 नामों पर चल रही चर्चा; 11 जुलाई की होगी बैठक

Ram Mandir Trust: राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इस पद को बनाने की सिफारिश की है. सूत्रों के अनुसार, यह सिफारिश ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के एक बड़े प्रस्ताव का हिस्सा है. उम्मीद है कि 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की तिमाही बैठक में इस प्रस्ताव पर खास तौर पर चर्चा होगी और बैठक से पहले केंद्र सरकार भी इस मामले पर कोई फैसला ले सकती है.

प्रस्तावित सीईओ पद के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी योगेश्वरराम मिश्रा के नामों पर चर्चा हो रही है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है.

मौजूदा नियमों में सीईओ के पद का कोई प्रावधान नहीं है

प्रस्तावित नियुक्ति के लिए ट्रस्ट के नियमों (बाय-लॉज़) में बदलाव करना होगा, क्योंकि मौजूदा नियमों में सीईओ के पद का कोई प्रावधान नहीं है. यह प्रस्ताव कथित गबन के मामले में आठ आरोपियों की गिरफ्तारी और दो ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद आया है. ट्रस्टी विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी ने कहा है कि 11 जुलाई की बैठक में इस्तीफों पर चर्चा की जाएगी. अगर इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं तो ट्रस्टी के तीन पद खाली हो जाएंगे, जिनमें एक वह पद भी शामिल है जो ट्रस्टी बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा की मौत के बाद से खाली पड़ा है.

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चंदा चोरी मामले में 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी

ये घटनाक्रम चंपत राय और अनिल मिश्रा के मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे के कुछ दिनों बाद सामने आया है. राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ रहा था. राय ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ के महासचिव थे और अनिल मिश्रा एक प्रमुख सदस्य थे. इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें राय का एक सहयोगी और मिश्रा के दो रिश्तेदार शामिल हैं और उनके घरों से लगभग ₹80 लाख नकद बरामद किए गए हैं.

कब से शुरू हुआ विवाद?

यह विवाद सबसे पहले 7 जून को सामने आया था, जब समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण ‘पवन’ पांडे ने आरोप लगाया था कि मंदिर के चढ़ावे से ₹5 करोड़ से ₹7.5 करोड़ का चंदा हड़प लिया गया. 13 जून को राज्य सरकार ने मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया.

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