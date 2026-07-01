Home > उत्तर प्रदेश > राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति? इन 2 नामों पर चल रही चर्चा; 11 जुलाई की होगी बैठक

राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति? इन 2 नामों पर चल रही चर्चा; 11 जुलाई की होगी बैठक

Ram Mandir Trust: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस ने 8 लोगों की गिरफ्तारी की है. इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है.

By: Sohail Rahman | Published: July 1, 2026 10:40:58 AM IST

राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति?
राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति?


Ram Mandir Trust: राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इस पद को बनाने की सिफारिश की है. सूत्रों के अनुसार, यह सिफारिश ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के एक बड़े प्रस्ताव का हिस्सा है. उम्मीद है कि 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की तिमाही बैठक में इस प्रस्ताव पर खास तौर पर चर्चा होगी और बैठक से पहले केंद्र सरकार भी इस मामले पर कोई फैसला ले सकती है.

प्रस्तावित सीईओ पद के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी योगेश्वरराम मिश्रा के नामों पर चर्चा हो रही है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है.

You Might Be Interested In

मौजूदा नियमों में सीईओ के पद का कोई प्रावधान नहीं है

प्रस्तावित नियुक्ति के लिए ट्रस्ट के नियमों (बाय-लॉज़) में बदलाव करना होगा, क्योंकि मौजूदा नियमों में सीईओ के पद का कोई प्रावधान नहीं है. यह प्रस्ताव कथित गबन के मामले में आठ आरोपियों की गिरफ्तारी और दो ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद आया है. ट्रस्टी विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी ने कहा है कि 11 जुलाई की बैठक में इस्तीफों पर चर्चा की जाएगी. अगर इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं तो ट्रस्टी के तीन पद खाली हो जाएंगे, जिनमें एक वह पद भी शामिल है जो ट्रस्टी बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा की मौत के बाद से खाली पड़ा है.

यह भी पढ़ें – सपा में बड़ा फेरबदल! कमाल अख्तर ने चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी? क्या रुचि वीरा की शिकायत पड़ी भारी?

चंदा चोरी मामले में 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी

ये घटनाक्रम चंपत राय और अनिल मिश्रा के मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे के कुछ दिनों बाद सामने आया है. राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ रहा था.  राय ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ के महासचिव थे और अनिल मिश्रा एक प्रमुख सदस्य थे. इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें राय का एक सहयोगी और मिश्रा के दो रिश्तेदार शामिल हैं और उनके घरों से लगभग ₹80 लाख नकद बरामद किए गए हैं.

कब से शुरू हुआ विवाद?

यह विवाद सबसे पहले 7 जून को सामने आया था, जब समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण ‘पवन’ पांडे ने आरोप लगाया था कि मंदिर के चढ़ावे से ₹5 करोड़ से ₹7.5 करोड़ का चंदा हड़प लिया गया. 13 जून को राज्य सरकार ने मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया.

यह भी पढ़ें – नोएडा के स्कूल जाने वाले बच्चों और अभिभावकों के लिए जरूरी अपडेट, अब इस समय तक लगेंगी कक्षाएं, जानें नया टाइमटेबल

Tags: UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026

किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 30, 2026

बिना ज्योतिष के चक्कर काटे, ऐसे मजबूत करें अपने 9...

June 30, 2026

सुकून की नींद के लिए आजमाईए 8 धांसू नुस्खे!

June 30, 2026

3 जुलाई को ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 30, 2026

कैसा रहा अविका गौर का चाइल्ड आर्टिस्ट से फिल्मों तक...

June 30, 2026
राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति? इन 2 नामों पर चल रही चर्चा; 11 जुलाई की होगी बैठक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति? इन 2 नामों पर चल रही चर्चा; 11 जुलाई की होगी बैठक
राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति? इन 2 नामों पर चल रही चर्चा; 11 जुलाई की होगी बैठक
राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति? इन 2 नामों पर चल रही चर्चा; 11 जुलाई की होगी बैठक
राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति? इन 2 नामों पर चल रही चर्चा; 11 जुलाई की होगी बैठक