राम मंदिर चंदा मामला: ‘मैं शर्मिंदा हूं…’, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के इस बयान ने मचाई खलबली; अब सभी को 6 जुलाई का इंतजार

श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्र से चढ़ावे की चोरी के मामले ने इस समय पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस घटना के बाद से ही राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. चौतरफा घिरे राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि महाराज ने अब एक आधिकारिक पत्र जारी कर इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बेहद भावुक शब्दों में कहा कि रामलला के गर्भगृह में हुई इस चोरी ने उन्हें अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया है और वे इस घटना से व्यक्तिगत रूप से गहरे दुखी, आहत और शर्मिंदा हैं.

गोविंद देव गिरि महाराज का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे की अटकलें बाजार में बहुत तेज हैं.

‘इस घटना ने मुझे शर्मसार कर दिया’

अपने पत्र में गोविंद देव गिरि महाराज ने रामलला के गर्भगृह जैसी पवित्र जगह पर हुई चोरी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने लिखा कि इस घटना से उन्हें जो व्यक्तिगत ठेस पहुंची है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है और एक जिम्मेदारी संभालते हुए वे खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं.

इसके साथ ही, उन्होंने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि भले ही वे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन दैनिक नकद प्रबंधन या दानपात्रों से निकलने वाले पैसों की गिनती की प्रक्रिया में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं होती थी.

‘पुणे में रहता हूँ, सारे खर्चे बैंक के जरिए ही होते हैं’

दान राशि की निगरानी पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ किया कि ट्रस्ट का सारा वित्तीय लेन-देन और खर्चे सीधे बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ही निपटाए जाते हैं. उन्होंने अपनी व्यस्तताओं का जिक्र करते हुए कहा, ‘मेरा स्थायी निवास पुणे में है और मेरा ज्यादातर समय देश भर में धार्मिक प्रवचनों और कथाओं के लिए यात्राओं में बीतता है. इसी वजह से मैं महीने या डेढ़ महीने में सिर्फ एक बार ही अयोध्या आ पाता था.’

‘यात्रा या रहने के लिए ट्रस्ट से एक रुपया भी नहीं लिया’

अपनी वित्तीय पारदर्शिता और शुचिता की बात रखते हुए कोषाध्यक्ष ने लिखा कि उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अपने निजी दौरों या रहने के लिए कभी कोई पैसा नहीं लिया. उन्होंने गर्व से कहा, ‘आज तक मैंने अपनी अयोध्या यात्राओं या ठहरने के लिए ट्रस्ट के खजाने से एक भी रुपया नहीं लिया है.’

अब 6 जुलाई की बैठक पर टिकी हैं सबकी निगाहें

इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब हर किसी की नजरें 6 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि इस बैठक में न सिर्फ इस चोरी के मामले की गहन समीक्षा होगी, बल्कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने और वित्तीय कामकाज की निगरानी को और सख्त करने के लिए कुछ बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

5 आरोपियों से 5 घंटे तक पूछताछ

दूसरी तरफ, इस मामले की जांच कर रही अयोध्या पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है. रविवार को पुलिस ने इस मामले के पांच आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव (उर्फ टिन्नू), करुणेश पांडे और मनीष यादव से करीब पांच घंटे तक कड़ी पूछताछ की.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस पूछताछ में आरोपियों ने चोरी के पैसों से खड़ी की गई कई अवैध संपत्तियों का राज उगला है. पुलिस अब इन संपत्तियों की पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई है.

जेल में भी हो चुकी है मुख्य आरोपी से पूछताछ

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी (CO) आशुतोष तिवारी ने विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत में अर्जी दाखिल कर इन आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी. इससे पहले पुलिस मुख्य आरोपी अविनाश से भी जेल में पूछताछ कर चुकी है और उसे कस्टडी में भी ले चुकी है. पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी, तो बाकी आरोपियों को भी फिर से रिमांड पर लिया जाएगा.