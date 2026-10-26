Ram Mandir: रामलला के दर्शन के समय में बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा नया शेड्यूल, अब कितने बजे खुलेंगे कपाट?

Ram Mandir News: रामनगरी अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजा-अर्चना के समय में बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026, रविवार से लागू होगी. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी है.

मौसम में बदलाव को देखते हुए मंदिर में पूजा, आरती, भोग, विश्राम और दर्शन के दैनिक कार्यक्रम में संशोधन किया गया है. वर्तमान में मंदिर के कपाट सुबह 3:45 बजे खुलते हैं और रात 10:30 बजे बंद होते हैं. नई व्यवस्था के तहत अब मंदिर सुबह 4 बजे खुलेगा और रात 10 बजे बंद होगा.

कितने बजे खुलेंगे राम मंदिर के कपाट?

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खुलेंगे. इसके बाद सुबह 4:30 बजे से 4:40 बजे तक मंगला आरती होगी. फिर अभिषेक, श्रृंगार, धूप-दीप और नैवेद्य की प्रक्रिया के लिए सुबह 4:40 बजे से 6:30 बजे तक कपाट बंद रहेंगे. सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी, जबकि श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुबह 7 बजे से शुरू होंगे.

सुबह 8 बजे से 8:10 बजे तक बाल भोग के लिए दर्शन रोके जाएंगे. इसके बाद सुबह 11:30 बजे तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे. सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज भोग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. दोपहर 12 बजे राज भोग आरती होगी.

दोपहर में विश्राम करेंगे रामलला

दोपहर 12:30 बजे से 1:35 बजे तक रामलला विश्राम करेंगे. इस दौरान अल्प भोग की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी. इसके बाद दोपहर 1:35 बजे से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन दोबारा शुरू हो जाएंगे.

शाम को 4 बजे से 4:10 बजे तक बाल भोग के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे. इसके बाद शाम 6:45 बजे तक दर्शन जारी रहेंगे. शाम 6:45 बजे से 7 बजे तक धूप-दीप और नैवेद्य की रस्में होंगी. इसके बाद शाम 7 बजे संध्या आरती की जाएगी.

रात 10 बजे बंद होंगे मंदिर के कपाट

रात्रि में धूप-दीप और नैवेद्य की प्रक्रिया के लिए रात 8 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात 9:15 बजे से 9:30 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे. निर्धारित समय के अनुसार अन्य अवधि में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे. रात 9:30 बजे शयन आरती होगी. इसके बाद रात 10 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे.