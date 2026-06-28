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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नया खुलासा,  5 जून को टॉयलेट से मिले थे नोटों के बंडल; जांच में सामने आए कई सवाल

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान नए दावे सामने आए हैं. सूत्रों के अनुसार, 5 जून को गणना कक्ष के शौचालय से लाखों रुपये मिलने के बाद ट्रस्ट और पुलिस ने कथित तौर पर एक कर्मचारी के घर भी कार्रवाई की थी. इस बीच 24 सेकेंड का CCTV वीडियो भी सामने आया है. हालांकि, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. अब सवाल उठ रहे हैं कि यदि ट्रस्ट को पहले से जानकारी थी, तो लिखित शिकायत दर्ज कराने में दो दिन की देरी क्यों हुई.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 28, 2026 10:31:14 PM IST

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नया खुलासा
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नया खुलासा


Ram Mandir Donation Case: अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस बीच कुछ नए दावे सामने आए हैं, जिनके बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. सूत्रों का कहना है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कथित चोरी की जानकारी आधिकारिक शिकायत दर्ज होने से पहले ही मिल गई थी.
 
जानकारी के मुताबिक, 5 जून को मंदिर के गणना कक्ष के शौचालय से कथित तौर पर नोटों के कई बंडल बरामद हुए थे. दावा किया जा रहा है कि बरामद नकदी की रकम लगभग 3 से 4 लाख रुपये थी. इसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की और उन्हें घर भेज दिया.

आरोपी के घर पहुंची थी पुलिस

सूत्रों के अनुसार, उसी दिन ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी पुलिस टीम के साथ एक कर्मचारी, अविनाश शुक्ला, के घर भी पहुंचे थे. वहां से नकदी मिलने का दावा किया जा रहा है. इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अविनाश शुक्ला एक काले बैग के साथ दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, बैग में नकदी होने या बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है.बताया जा रहा है कि उस समय पुलिस की कार्रवाई औपचारिक एफआईआर के बजाय शुरुआती सूचना के आधार पर की गई थी.

CCTV वीडियो ने बढ़ाए सवाल

मामले में 24 सेकेंड का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी अविनाश शुक्ला को एक सफेद वाहन की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनके हाथ में एक काला बैग भी नजर आता है. हालांकि, वीडियो में दिखाई गई घटनाओं और उसमें मौजूद बैग को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

दो दिन बाद शिकायत क्यों दर्ज हुई?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि 5 जून को ही कथित चोरी की जानकारी मिल गई थी और पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, तो फिर लिखित शिकायत 7 जून को क्यों दर्ज कराई गई? इन दो दिनों के दौरान क्या हुआ और बरामद नकदी को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इसे लेकर अभी तक ट्रस्ट या पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस के साथ-साथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है.

Tags: ayodhya ram mandir newsRam Mandir Chadhava ChoriRam Mandir donation theft
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