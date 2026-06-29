Home > उत्तर प्रदेश > राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नया मोड़, वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से बनाई दूरी, ट्रस्ट की अहम बैठक 11 जुलाई को

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नया मोड़, वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से बनाई दूरी, ट्रस्ट की अहम बैठक 11 जुलाई को

Ram Mandir Donation Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है. SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार और नए CEO की नियुक्ति का सुझाव दिया है. वहीं, दो ट्रस्टियों के इस्तीफे, 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट बैठक और अयोध्या बार एसोसिएशन द्वारा आरोपियों की पैरवी से दूरी बनाने के संकेतों ने मामले को और चर्चा में ला दिया है. अब सभी की नजर आगामी बैठक और उसके फैसलों पर टिकी है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 29, 2026 12:28:44 PM IST

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नया मोड़, वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से बनाई दूरी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नया मोड़, वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से बनाई दूरी


Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में संभावित बदलावों की चर्चा भी तेज होती जा रही है. आठ आरोपियों के जेल भेजे जाने और दो ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट के पुनर्गठन की संभावना पहले से अधिक मजबूत मानी जा रही है.
 
मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की जरूरत बताई है. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) के पद पर किसी अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ताकि व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो सके.

11 जुलाई की बैठक पर टिकी सबकी नजर

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की त्रैमासिक बैठक 11 जुलाई को प्रस्तावित है. माना जा रहा है कि इस बैठक में ट्रस्टियों के इस्तीफे, नए CEO की नियुक्ति और ट्रस्ट के संभावित पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है. इस बीच केंद्र सरकार भी CEO की नियुक्ति को लेकर अंतिम निर्णय ले सकती है.

दो ट्रस्टियों के इस्तीफे पर होगा फैसला

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि ने ट्रस्ट के आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए जानकारी दी कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल कुमार मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इन इस्तीफों को स्वीकार करने या नहीं करने का अंतिम फैसला 11 जुलाई की बैठक में लिया जाएगा.

CEO पद के लिए इन नामों की चर्चा

हालांकि अभी तक नए CEO के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी योगेश्वर राम मिश्र के नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं.

आरोपियों की पैरवी से वकीलों ने बनाई दूरी

राम मंदिर दान गबन मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की अदालत में पेशी होनी है. इससे पहले अयोध्या के कई स्थानीय अधिवक्ताओं ने आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करने के संकेत दिए हैं. उनका कहना है कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए वे बचाव पक्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहते. हालांकि, अदालत की कार्यवाही और कानूनी प्रक्रिया अपने निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी.

बार एसोसिएशन में भी दिखा विरोध

अयोध्या बार एसोसिएशन की बैठक में ट्रस्ट के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को लेकर नाराजगी सामने आई. बैठक में ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई गई और कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई.यदि दोनों ट्रस्टियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो ट्रस्ट में कुल तीन पद रिक्त हो जाएंगे. एक पद पहले से ही बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद खाली है. वहीं, कुछ वरिष्ठ ट्रस्टी उम्र और स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं. ऐसे में भविष्य में ट्रस्ट के व्यापक पुनर्गठन और नए सदस्यों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है.

Tags: Ayodhya ram mandirram mandir donation theft caseRam Mandir NewsShri Ram Janmabhoomi TrustSIT Report Ram Mandir
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