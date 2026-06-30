Ram Mandir Theft: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एक्शन, श्रीराम जन्मभूमि में 17 साल से तैनात RMO अर्जुन देव को हटाया गया

Ram Mandir Donation Theft: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपियों के घर छापेमारी और पूछताछ के बीच श्रीराम जन्मभूमि में 17 सालों से तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी (आरएमओ) अर्जुन देव को हटा दिया गया है. काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गणना के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ पूरे मंदिर परिसर में लगे करीब 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी.

ऐसे में एसआईटी व पुलिस यह पता लगा रही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद करोड़ों रुपये के चढ़ावे की चोरी कैसे होती रही और निगरानी तंत्र कहां नाकाम रहा.

नकदी गिनने वाले कर्मियों को बदलना चाहता था बैंक

दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के बीच दावा किया जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंकॉ तीन महीने पहले मंदिर में नकदी गिनने वाले कर्मचारियों को बदलना चाहता था, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी.

एसबीआई के भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि बैंक तीन महीने पहले राम मंदिर में नकदी गिनने वाले कर्मचारियों को बदलना चाहता था, जिन्हें बैंक ने एक निजी कम्पनी के जरिये नियुक्त किया था, मगर ट्रस्ट के सदस्यों ने बैंक को उन्हें बदलने की इजाजत नहीं दी.

सूत्रों ने बताया कि बैंक ने इन कर्मचारियों को 12 हजार से 15 हजार रुपये की मामूली तनख्वाह पर रखा था. उन्होंने बताया कि एसबीआई तीन महीने पहले ही चोरी का शक होने पर राम मंदिर में दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों को हटाना चाहता था और उस वक्त तक मंदिर में दिये गये चढ़ावे की चोरी का मामला सामने नहीं आया था.

दान पेटियों से धन निकाले जाने का आ था शक

सूत्रों ने बताया कि बैंक को लगभग तीन महीने पहले मंदिर की दान पेटियों से धन निकाले जाने का शक हुआ था, तब उसने दान की रकम गिनती की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी.

उन्होंने यह भी कहा कि ‘आउटसोर्सिंग एजेंसी’ उन कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी भी कर रही थी लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कथित तौर पर कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया.

सूत्रों ने बताया कि वैसे मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों (जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े नहीं हैं) ने कई बार यह सवाल उठाया था कि बैंक ने रकम गिनने की जिम्मेदारी अपने स्थायी कर्मचारियों को क्यों नहीं दी और इसके बजाय उसने यह काम करने के लिये बेहद मामूली वेतन पर आउटसोर्स कर्मचारियों को क्यों रखा.

आठ आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार

राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी के आरोपों की विशेष अन्वेषण टीम (एसआईटी) द्वारा शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद 25 जून को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी . आठ आरोपियों– अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव – को गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदार और सह-आरोपी मनीष कुमार यादव को मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने वाली इकाई में काम पर रखा था. सूत्रों के मुताबिक, अब तक आठ में से छह आरोपियों से लगभग 80 लाख रुपये नकद और कुछ विदेशी मुद्रा बरामद की गई है.