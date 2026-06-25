राम मंदिर चंदा चोरी मामले में किन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर? यहां देखें- पूरी लिस्ट

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इस पूरे मामले में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई है. एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी तरफ से चोरी और धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

बताया जा रहा है कि एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है. रमाशंकर यादव (टिन्नू यादव), अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, लवकुश मिश्र, सुभाष और करुणेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

विश्व हिन्दू परिषद ने की थी ये मांग

विश्व हिन्दू परिषद ने कल ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और कहा था कि इसकी जांच तेजी से पूरी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से हर रोज सुनवाई करवाकर दोषियों को सजा दी जाए.

एसआईटी ने सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट

राम मंदिर में एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है. श्रीराम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं. मौके की स्थिति, 150 से अधिक लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी तथा मौजूदा व्यवस्था को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है. सबकी भूमिका का उल्लेख है लेकिन अभी सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. विस्तृत रिपोर्ट में हर व्यक्ति की जवाबदेही तय हो सकती है.

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पुलिस ने गिरफ्तारी की कवायद की तेज

थाना राम जन्मभूमि में राम मंदिर में कथित गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कवायद तेज कर दी है. इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी सामने आ रही है. सेंट्रल बैंक के पूर्व कर्मचारी सुभाष, अविनाश शुक्ला और कई लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.

नामजद आरोपियों के नाम

रामाशंकर यादव टिन्नू अनुकल्प मिश्र अविनाश शुक्ला करुणेश पांडेय लवकुश मिश्र रमा शंकर मिश्र सुभाष श्रीवास्तव मनीष यादव

किन धाराओं के तहत एफआईआर हुई दर्ज

जानकारी सामने आ रही है कि बीएनएस की धारा 306, 316, 317 और 61 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मंदिर ट्रस्ट ने टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है. गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

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