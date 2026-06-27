Home > उत्तर प्रदेश > Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा विवाद में चंपत राय के भाई का बड़ा बयान, बोले-‘गंगाजल की तरह शुद्ध हैं, राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा’

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा विवाद में चंपत राय के भाई का बड़ा बयान, बोले-‘गंगाजल की तरह शुद्ध हैं, राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा’

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भाई सुनील कुमार बंसल ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 27, 2026 6:20:03 PM IST

राम मंदिर चढ़ावा विवाद में चंपंत राय के भाई का बड़ा बयान
राम मंदिर चढ़ावा विवाद में चंपंत राय के भाई का बड़ा बयान


Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भाई सुनील कुमार बंसल ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि चंपत राय का जीवन पूरी तरह संगठन और समाज सेवा को समर्पित रहा है तथा उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाना गलत है. पड़ोसियों ने भी उनका समर्थन करते हुए उन्हें ‘गंगाजल की तरह शुद्ध’ बताया.

राम मंदिर चढ़ावा विवाद में भाई का बड़ा बयान

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज होने के बीच चंपत राय के छोटे भाई सुनील कुमार बंसल ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि चंपत राय को राजनीतिक कारणों से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.सुनील बंसल ने दावा किया कि विपक्ष जानबूझकर चंपत राय का नाम विवाद में घसीटकर भाजपा को निशाना बनाना चाहता है. उन्होंने कहा कि किसी भी साजिश से सच नहीं बदलेगा और जांच में सभी तथ्य सामने आ जाएंगे.

कई वर्षों से घर नहीं आए

परिवार के अनुसार, चंपत राय पिछले कई वर्षों से अपने पैतृक घर नहीं आए हैं. सुनील बंसल ने बताया कि वर्ष 2019 में एक पारिवारिक विवाह समारोह में वे कुछ समय के लिए आए थे और उसके बाद वापस लौट गए. उन्होंने कहा कि चंपत राय पारिवारिक जीवन से लगभग अलग हो चुके हैं और अधिकांश समय सामाजिक व संगठनात्मक कार्यों में व्यतीत करते हैं.

RSS और सामाजिक जीवन का जिक्र

सुनील बंसल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद चंपत राय ने अपना अधिकांश जीवन संगठन और समाज सेवा को समर्पित कर दिया. उनके मुताबिक, वर्षों में वे गिने-चुने अवसरों पर ही अपने पैतृक घर पहुंचे हैं.चंपत राय के पड़ोसियों ने भी उनके पक्ष में बयान देते हुए कहा कि उनका जीवन बेहद सादा और ईमानदार रहा है. उन्होंने उन्हें “गंगाजल की तरह शुद्ध” बताते हुए कहा कि मीडिया में जिन लोगों का परिवार से संबंध बताया जा रहा है, उनमें से कुछ दावों का परिवार से कोई संबंध नहीं है.

Tags: ayodhya newschampat raiDonation Theft CaseRam MandirRam Mandir News
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