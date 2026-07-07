Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के पैसों से गर्लफ्रेंड को दिलाया IPhone, आरोपी अविनाश शुक्ला का चौंकाने वाला खुलासा

राम मंदिर दान चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, और नवीनतम जांच में पता चला कि एक आरोपी अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर धन कैसे खर्च किया. जानकारी के अनुसार अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी के पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन खरीदकर दिया था.

सूत्रों के अनुसार, चोरी की गई नकदी का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर महंगे उपहारों, पारिवारिक समारोहों और व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया था.

अविनाश शुक्ला के बारे में

अविनाश शुक्ला राम मंदिर दान चोरी मामले में आरोपियों में से एक है और वह दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों में भी शामिल था. पुलिस पूछताछ के दौरान उसने कुछ ऐसी जानकारियां दीं, जिनसे जांचकर्ताओं को धन के लेन-देन का पता लगाने में मदद मिल सकती है. सूत्रों के अनुसार, शुक्ला ने स्वीकार किया है कि उन्होंने खुद पर, परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों पर लगभग 19 लाख रुपये खर्च किए. इनमें से सबसे बड़ा खर्च उनके भाई की भव्य शादी पर हुआ, जिस पर कथित तौर पर लगभग 6 लाख रुपये खर्च किए गए. उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने एक अन्य भाई को 5 लाख से 6 लाख रुपये के बीच की रकम दी. पुलिस ने अविनाश शुक्ला से अब तक 20.39 लाख रुपये नकद, 1,121 अमेरिकी डॉलर, सोने के आभूषण, चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं. 28 जून को अयोध्या स्थित उनके योग केंद्र पर छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने “रामराज्य कोष” लेबल वाला एक दान पेटी और एक पेटीएम क्यूआर कोड भी बरामद किया. परिसर में राम मंदिर से संबंधित कई किताबें और दस्तावेज भी मिले हैं.



खबरों के मुताबिक, शुक्ला ने स्वीकार किया है कि उन्होंने खुद पर, परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों पर करीब 19 लाख रुपये खर्च किए. उनके सबसे बड़े खर्चों में उनके भाई की भव्य शादी शामिल थी, जिस पर उन्होंने कथित तौर पर करीब 6 लाख रुपये खर्च किए. उन्होंने कथित तौर पर दूसरे भाई को भी 5 लाख से 6 लाख रुपये दिए.

शुक्ला ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा आईफोन

जांच के दौरान, शुक्ला ने यह भी खुलासा किया कि उसने अपनी प्रेमिका के लिए एक महंगा आईफोन खरीदा था और उसके खाते में लगभग 2.5 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे. पुलिस दस्तावेज़ में यह भी बताया गया था कि शुक्ला ने कथित तौर पर लगभग 20 लाख रुपये घर ले लिए थे, जिससे वह कथित तौर पर चोरी की गई रकम का सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाला आरोपी बन गया. राम मंदिर से धन की चोरी: पुलिस धन के स्रोत का पता लगाने में जुटी है.

अधिकारियों का मानना ​​है कि मंदिर के दान पेटियों से चोरी हुई कुल राशि कई करोड़ रुपये हो सकती है. जांचकर्ता अब आरोपी से जुड़े वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों और संपत्तियों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैसा कहां वितरित किया गया और उसका उपयोग कैसे किया गया. अधिकारियों के अनुसार, वित्तीय लेनदेन का स्पष्ट रिकॉर्ड बनाना अभियोजन पक्ष के मामले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.