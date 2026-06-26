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Ram Mandir Donation Scam: कैसे गायब हुआ भगवान राम का पैसा? दान पेटी से ऐसे हाथ साफ करते थे टिन्नू एंड टीम

Ram Mandir Donation Scam: इस बात से तो हर कोई परिचित होगा कि अयोध्या के राम मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते  हैं और श्रद्धा के साथ दान पेटी में पैसे डालते हैं. लेकिन, जिन लोगों को ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, वो इस आस्था और भरोसे का गलत इस्तेमाल कर रहे थे.

By: Heena Khan | Published: June 26, 2026 2:01:15 PM IST

Ram Mandir Donation
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Ram Mandir Donation Scam: इस बात से तो हर कोई परिचित होगा कि अयोध्या के राम मंदिर में हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते  हैं और श्रद्धा के साथ दान पेटी में पैसे डालते हैं. लेकिन, जिन लोगों को ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, वो इस आस्था और भरोसे का गलत इस्तेमाल कर रहे थे. इतना ही नहीं बल्कि, वो वो दान के पैसों से ऐश की जिंदगी काट रहे थे. वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चढ़ावे की रकम चुरा रहे थे. इस मामले को लेकर आरोप है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी इस साज़िश में शामिल थे. उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और वे अभी जेल में हैं. चलिए जान लेते हैं की वो दान पेटी पर अपने हाथ साफ कैसे करते थे.

ऐसे पकड़ी गई चोरी 

इस मामले को लेकर शक तब हुआ जब मई के आखिरी हफ़्ते में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों ने बैंक में जमा होने वाले फंड की जानकारी और दान पेटियों को खाली करने की रोज़ाना की प्रक्रिया की समीक्षा की. आम तौर पर, एक दान पेटी में ₹6 लाख से ₹7 लाख जमा होते थे; लेकिन कुछ हफ़्तों में, ₹500 के नोटों के बंडलों में कमी देखी गई. शक बढ़ने पर नोट गिनने वाले कमरे में छिपे हुए कैमरे लगाए गए. एक हफ़्ते की फुटेज देखने पर चोरी का तरीका पता चला.

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इस तरह करते थे दान पेटी से चोरी 

कैश चुराने के बाद, अनुकल्प मिश्रा और दूसरे आरोपी नोटों के बंडल बाथरूम में छिपा देते थे. बाद में, सही मौका मिलने पर, वे मंदिर परिसर से पैसे बाहर ले जाते थे और एक घर पर आपस में बाँट लेते थे. यह रैकेट दो-तीन साल से चल रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चोरी एक और तरीके से भी की जा रही थी. नोट गिनने वाले कर्मचारी बंडलों में एक्स्ट्रा नोट डाल देते थे. जब बैंक में कैश गिनने का समय आता था, तो हर बंडल में अलग-अलग नोट गिनने के बजाय, सिर्फ़ बंडलों को गिना जाता था और उसी संख्या के आधार पर वाउचर बनाया जाता था. जब भी कैश को मंदिर से बैंक में जमा करने के लिए ले जाया जाता था, तो हर बंडल में छिपाए गए एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए जाते थे. इस तरीके से कैश वाउचर से मेल खाता था और साथ ही पैसे भी चुरा लिए जाते थे. अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे की पर्चियां तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल थे और अपने जीजा लव कुश मिश्रा के ज़रिए इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे.

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Tags: ayodhya newshome-hero-pos-3Ram mandir scamUP News
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