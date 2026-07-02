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Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर दान चोरी मामले में आया नया ट्विस्ट, जांच का बढ़ा दायरा; निर्माण की जांच भी करेगी SIT

Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण मामले में नया अपडेट सामने आया है. यूपी सरकार जांच के लिए गठित SIT की समय सीमा बढ़ा दी है.

By: JP Yadav | Published: July 2, 2026 8:12:29 AM IST

Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर दान चोरी मामले में आया नया ट्विस्ट, जांच का बढ़ा दायरा; निर्माण की जांच भी करेगी SIT
Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर दान चोरी मामले में आया नया ट्विस्ट, जांच का बढ़ा दायरा; निर्माण की जांच भी करेगी SIT


Ram Mandir Donation Controversy: उत्तर प्रदेश का विशेष जांच दल (Special Investigation Team) राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रहा है. इसमें ताजा अपडेट यह है कि SIT अब ट्रस्ट के पांच साल के ऑडिट का ऑडिट करेगी. इस ऑडिट के जरिये राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में कई अन्य अहम खुलासे भी हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि  शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए अब राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच-पड़ताल की जाएगी.

मिले अहम साक्ष्य

सूत्रों के मुताबिक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की अब तक की जांच में SIT को कुछ अहम साक्ष्य भी मिले हैं. ऐसे में जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी आ सकते हैं. बताया जा रहा है कि गड़बड़ी के सामने आने के बाद अब निर्माण कार्यों की भी जांच होगी, क्योंकि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. 

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बढ़ाई गई जांच की समय सीमा

शासन ने बुधवार को एसआईटी जांच का समय दो सप्ताह बढ़ा दिया है. एसआईटी अब 15 जुलाई को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी. बताया जा रहा है कि अधूरी जांच से विरोधी दल सरकार पर हमलावर हो सकते हैं. यही वजह है कि जांच का दायरा और समय सीमा दोनों को बढ़ाया गया है. 

8 आरोपियों के ठिकानों पर खत्म हुई रेड

उधर, इस तरह की जानकारी सामने आई है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण मामले में टिन्नू यादव समेत SIT के शिकंजे में आए सभी 8 आरोपियों के घर और अन्य ठिकानों पर पुलिस की छापेमारियां खत्म हो गई हैं. पुलिस को छापे में आरोपियों के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसकी जांच की रही है. कई आरोपियों के घर से कैश और ज्वैलरी की भी मिलने की बात सामने आई है. पुलिस की टीम ये इस बात की भी जांच कर रही है कि अयोध्या में खरीदी गई संपत्तियों में चोरी की रकम का इस्तेमाल हुआ था या नहीं?

टिन्नू यादव के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद

 वहीं, जानकारी के मुताबिक़ पुलिस तो आरोपियों के घर से कैश, सोने-चांदी की ज्वैलरी और संपत्तियों के कागजात मिले हैं.  बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के ड्राइवर और बेहद करीबी रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर से पुलिस की टीम को कुछ ज्वैलरी और कागजात बरामद हुए हैं. इसके अलावा कुछ कैश और संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं.  

Tags: Ram Mandir
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