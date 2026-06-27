‘स्वामी प्रसाद मौर्य मिले तो जूतों से…’, पूर्व मंंत्री के किस बयान पर भड़क उठे हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास?

Raju Das on Swami Prasad Maurya: अयोध्या में राम मंदिर चंदा ‘चोरी’ मामले पर विवादित बयान देने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. यह बयान तब आया जब मंदिर प्रबंधन से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांच के दौरान उनके घरों से लगभग ₹80 लाख बरामद किए गए.

इस बीच, घटनाक्रम से वाकिफ लोगों के अनुसार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य अनिल मिश्रा ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा?

स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंदा चोरी के कथित मामले पर बोलते हुए कहा कि अगर भगवान राम अपने ही मंदिर की रक्षा नहीं कर सके तो वे दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लुटेरों ने करोड़ों रुपये लूट लिए. मंदिर और गर्भगृह में चोरी हुई. उन्होंने सोना-चांदी भी चुरा लिया. लेकिन अगर भगवान राम उन चोरों को सजा नहीं दे सके, तो वे आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर वे अपने ही मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते, तो वे आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं?” उनके इन बयानों के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और राज दास उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने उन पर निशाना साधा.

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: On alleged Ayodhya Ram Mandir donations embezzlement case, Hanumangarhi temple priest Mahant Raju Das says, “CM Yogi Adityanath had said that we should all have some patience and everything will be clear…Eight people have been arrested and I… pic.twitter.com/h19MaudCKF — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 27, 2026







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राजू दास ने साधा निशाना

स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आने के बाद राजू दास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उन्होंने कहा कि कथित चोरी में शामिल हर व्यक्ति को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लोगों से अपील की कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निष्पक्ष जांच से सच सामने आएगा. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम सभी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सब कुछ साफ हो जाएगा. आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुझे लगता है कि इसमें शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर साधा निशाना

स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर निशाना साधते हुए राजू दास ने उन्हें दूसरे धर्मों के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी करने की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम मंदिर के नाम पर सनातन और हिंदुत्व को निशाना बनाया जा रहा है. अगर स्वामी प्रसाद मौर्य में हिम्मत है तो उन्हें इस्लाम या किसी अन्य धर्म पर टिप्पणी करनी चाहिए. वे सनातन पर टिप्पणी करते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं और कुछ नहीं करते हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

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यह विवाद 7 जून को तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण ‘पवन’ पांडे ने आरोप लगाया कि मंदिर के चढ़ावे से ₹5 करोड़ से ₹7.5 करोड़ के बीच का दान हड़प लिया गया है. 13 जून को मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया.